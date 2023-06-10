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Венгрия готовит провокативную пресс-конференцию с пленными, которых ей передала Россия - СМИ

10 июня, 2023 суббота
20:28
Война с Россией

В Венгрии планируют провести провокационную пресс-конференцию с украинскими военнопленными. На ней они должны подвергнуть критике командование ВСУ и поблагодарить РПЦ, которая якобы помогла передать их венгерской стороне

Об этом сообщает РБК-Украина.

Собеседники издания отметили, что речь идет о выступлении, в котором украинские пленные должны выразить "благодарность" русской православной церкви, которая вроде бы помогла освободить их из плена. Известно, что такие заявления являлись обязательным условием для вывоза из России.

"На пресс-конференции пленные должны рассказывать, как их якобы принудительно мобилизовывали, в каких плохих условиях они воевали, какое хорошее венгерское правительство и РПЦ и т.д. Такая публичная активность с критикой Украины и благодарностью к РПЦ была озвучена украинским пленным как обязательное условие вывоза из России", - рассказал источник.

Отмечается, что местонахождение пленных скрывается от Украины. Связи с ними нет. Кроме того, пленных держат под вооруженной охраной и до сих пор не дают возможности свободно передвигаться и вернуться в Украину.

РПЦ передала украинских военнопленных Венгрии

Ранее стало известно о том, что российская православная церковь передала Венгрии группу украинских военнопленных "в рамках межцерковного сотрудничества".

Одним из посредников должна была выступить благотворительная организация Мальтийская служба помощи Суверенного ордена госпитальеров.

Также отмечалось, что целью такой акции является попытка вернуть утраченную легитимность русской церкви, в отношении которой введены широкие международные санкции.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что подтверждения информации о военнопленных нет.

По его словам, украинский МИД связался с венгерскими коллегами и не получил подтверждения ни от внешнеполитического ведомства Венгрии, ни от вице-премьера по религии Жолта Шемьена, ни от правительства.

Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен подтвердил информацию о передаче военнопленных и отметил, что речь идет о закарпатских венграх.

В свою очередь МИД вызвал временного поверенного, отметив, что Украина не была проинформирована венгерской стороной о передаче военнопленных.

  • Как сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, к концу мая в результате обменов возвращены домой из российского плена уже 2430 человек. Среди них 139 гражданских. В рамках последнего масштабного обмена , состоявшегося 25 мая, Украина смогла вернуть 106 наших военных – бойцов из Бахмутского направления.
Украина
Россия
УПЦ МП
Венгрия
пленние
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