Об этом сообщает РБК-Украина.

Собеседники издания отметили, что речь идет о выступлении, в котором украинские пленные должны выразить "благодарность" русской православной церкви, которая вроде бы помогла освободить их из плена. Известно, что такие заявления являлись обязательным условием для вывоза из России.

"На пресс-конференции пленные должны рассказывать, как их якобы принудительно мобилизовывали, в каких плохих условиях они воевали, какое хорошее венгерское правительство и РПЦ и т.д. Такая публичная активность с критикой Украины и благодарностью к РПЦ была озвучена украинским пленным как обязательное условие вывоза из России", - рассказал источник.

Отмечается, что местонахождение пленных скрывается от Украины. Связи с ними нет. Кроме того, пленных держат под вооруженной охраной и до сих пор не дают возможности свободно передвигаться и вернуться в Украину.

РПЦ передала украинских военнопленных Венгрии

Ранее стало известно о том, что российская православная церковь передала Венгрии группу украинских военнопленных "в рамках межцерковного сотрудничества".

Одним из посредников должна была выступить благотворительная организация Мальтийская служба помощи Суверенного ордена госпитальеров.

Также отмечалось, что целью такой акции является попытка вернуть утраченную легитимность русской церкви, в отношении которой введены широкие международные санкции.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что подтверждения информации о военнопленных нет.

По его словам, украинский МИД связался с венгерскими коллегами и не получил подтверждения ни от внешнеполитического ведомства Венгрии, ни от вице-премьера по религии Жолта Шемьена, ни от правительства.

Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен подтвердил информацию о передаче военнопленных и отметил, что речь идет о закарпатских венграх.

В свою очередь МИД вызвал временного поверенного, отметив, что Украина не была проинформирована венгерской стороной о передаче военнопленных.