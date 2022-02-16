Венгрия готова принять тысячи беженцев из Украины в случае нового вторжения РФ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы администрации премьер-министра Венгрии Гергеля Гуляши.



По его словам, Венгрия может позаботиться о десятках тысяч потенциальных беженцев из Украины в случае необходимости.



"Правила предоставления убежища ясны, первая безопасная страна должна предоставить убежище", - заявил Гуляш.



Он добавил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы Россия и Украина избежали войны.

Напомним, польское правительство продолжает готовиться к потенциальному наплыву беженцев из Украины, несмотря на заявления РФ об отводе войск от украинской границы.