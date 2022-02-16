Венгрия готова принять тысячи беженцев из Украины в случае нового вторжения РФ
Венгрия готова принять десятки тысяч потенциальных беженцев из Украины в случае нового вторжения России
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы администрации премьер-министра Венгрии Гергеля Гуляши.
По его словам, Венгрия может позаботиться о десятках тысяч потенциальных беженцев из Украины в случае необходимости.
"Правила предоставления убежища ясны, первая безопасная страна должна предоставить убежище", - заявил Гуляш.
Он добавил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы Россия и Украина избежали войны.
- Напомним, польское правительство продолжает готовиться к потенциальному наплыву беженцев из Украины, несмотря на заявления РФ об отводе войск от украинской границы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.98
Покупка 27.98Продажа 28.35
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.28
- Актуальное
- Важное