Венгрия фиксирует снижение поставок российского газа, - Сийярто

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, передает portfolio.hu .

Он сказал, что Венгрия ощущает снижение российских поставок по газопроводу "Северный поток - 1", так же как Австрия и Чехия.

"В нашем случае разница в том, что мы также имеем газопровод на юге - "Турецкий поток". Поэтому мы заключили контракт с Газпромом на больший объем - через юг поставки бесперебойные", - отметил министр.

Венгрия получает только 88% того, что предусмотрено контрактом.

Сийярто отметил, что такое снижение поставок газа незначительно, и Венгрия сможет компенсировать нехватку закупками со спотового рынка.

Напомним, в середине июня российский концерн "Газпром" сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток" более чем на 40%. Позже о сокращении объемов поставок газа из России сообщили также Чехия, Австрия, Италия и Франция.