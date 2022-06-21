Венгрия фиксирует снижение поставок российского газа, - Сийярто
Венгрия получает только 88% от согласованного контрактом объема газа от Газпрома
Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, передает portfolio.hu .
Он сказал, что Венгрия ощущает снижение российских поставок по газопроводу "Северный поток - 1", так же как Австрия и Чехия.
"В нашем случае разница в том, что мы также имеем газопровод на юге - "Турецкий поток". Поэтому мы заключили контракт с Газпромом на больший объем - через юг поставки бесперебойные", - отметил министр.
Венгрия получает только 88% того, что предусмотрено контрактом.
Сийярто отметил, что такое снижение поставок газа незначительно, и Венгрия сможет компенсировать нехватку закупками со спотового рынка.
Напомним, в середине июня российский концерн "Газпром" сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток" более чем на 40%. Позже о сокращении объемов поставок газа из России сообщили также Чехия, Австрия, Италия и Франция.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.36
Покупка 34.36Продажа 35.1
-
EUR
Покупка 35.93Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное