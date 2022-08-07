Об этом Стаховский сказал в интервью "24 каналу" .

Однако теннисист отметил, что у него есть знакомые венгры, которые принимали переселенцев из Украины, поэтому нужно разделять власть и граждан.

"Нужно понимать, что Венгрия – это маленькая Россия. Полная узурпация СМИ со стороны власти, полный контроль за всеми имеющимися в стране медиа. Только, кажется, одна онлайн-платформа свободна, остальное контролирует государство. Но надо разделять власть и провластных граждан и других граждан этой страны. У меня было много знакомых, которые давали переселенцам свое жилье, давали деньги. Поддержка была, но не от государства. Потому что государство получает большое количество преференций от РФ по газу", - сказал украинский теннисист Сергей Стаховский.

5 августа Стаховский подчеркнул, что у России нет нужных сил , чтобы победить в войне в Украине.

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