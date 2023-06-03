Венгрия должна прекратить провокации: МИД отреагировал на видео с картой Украины без Крыма
Временный поверенный Украины в Венгрии совершил официальный демарш перед венгерской стороной из-за видео с картой Украины, на которой Крым не обозначен как украинская территория
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что видео с некорректным обозначением карты Украины опубликовано 30 мая на YouTube-канале правительства Венгрии.
"По поручению МИД Украины временный поверенный Украины в Венгрии провел официальный демарш перед венгерской стороной", - говорится в сообщении.
Кроме того, в МИД также отметили, что обозначение Крымского полуострова территорией, не входящей в состав Украины, "противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".
Украинские дипломаты подчеркивают, что Венгрия должна "прекратить совершать провокации и соблюдать взятые на себя международные обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО".
"Подыгрывание агрессивной политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике", - заявили в МИД.
- Ранее Орбан убежден, что вряд ли кто-то сможет победить Россию.
- 2 июня сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Украину начать мирные переговоры с Россией, запугивая большими потерями в случае контрнаступления.
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