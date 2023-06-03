Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что видео с некорректным обозначением карты Украины опубликовано 30 мая на YouTube-канале правительства Венгрии.

"По поручению МИД Украины временный поверенный Украины в Венгрии провел официальный демарш перед венгерской стороной", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД также отметили, что обозначение Крымского полуострова территорией, не входящей в состав Украины, "противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

Украинские дипломаты подчеркивают, что Венгрия должна "прекратить совершать провокации и соблюдать взятые на себя международные обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО".

"Подыгрывание агрессивной политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике", - заявили в МИД.