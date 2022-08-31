Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто.

"С "Газпромом" достигнута договоренность: с завтрашнего дня в Венгрию будет поступать на 5,8 млн кубометров природного газа больше договорного количества. Наше энергоснабжение в безопасности!", - написал Сийярто.

Венгерский министр не указал, сколько будет стоить дополнительный газ.

"Газпром" в августе уже начал увеличивать поставки газа в Венгрию, добавив к ранее согласованным поставкам по газопроводу "Турецкий поток".

По состоянию на 1 августа запасы Венгрии составляли 3,25 млрд кубометров газа, что составляет более 51% общей емкости хранилищ.

Согласно соглашению, подписанному в прошлом году, Венгрия получает 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Болгарию и Сербию и еще 1 миллиард кубометров через трубопровод из Австрии. Соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет.

31 августа глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощении выдачи виз россиянам . При этом общий запрет на выдачу виз не будет введен, поскольку в этом отношении нет единодушия.

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