Венгрия договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежей на 1,9 млрд евро, - Bloomberg
Венгрия получила от "Газпрома" отсрочку для платежей в размере около €1,9 млрд, которые она должна перечислить в течение этого отопительного сезона
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, ознакомленные с этим вопросом.
Известно, что 3 октября Венгрия объявила, что получила от "Газпрома" трехлетнюю отсрочку по платежам, подлежащим уплате в шестимесячный период. Однако Будапешт не раскрыл условия соглашения.
По словам двух источников агентства, в первый год Венгрия заплатит 20% от суммы отсроченного платежа, а впоследствии будет платить по 40% в следующие два года. Отсрочка платежа будет произведена под 3,5%.
Агентство пишет, что в зимний период 2022/23 года Будапешт без учета отсрочки, по всей вероятности, должен заплатить за российский газ 4 млрд евро.
Чиновники в Будапеште заявили, что предельной суммы отложенного платежа не существует, и она может увеличиться с ростом рыночных цен на природный газ.
Венгрия прогнозирует, что стоимость импорта нефти и газа в страну подскочит до 19 миллиардов долларов в этом году по сравнению с 4 миллиардами долларов в 2019 году.
Рост цен на энергоносители усиливает обеспокоенность состоянием экономики Венгрии в то время, когда миллиарды евро, выделенные ЕС, остаются заблокированными из-за опасений блока по поводу коррупции за премьер-министра Виктора Орбана.
- 5 октября ЕС удовлетворил требования Венгрии и не будет ограничивать цены на российскую трубопроводную нефть в восьмом пакете санкций против РФ. Ограничение цен на нефть из России не касается сырья, поставляемого трубопроводами, а новые санкции также не коснутся ядерной энергетики.
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