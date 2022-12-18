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OPINION

Венгрия демонстрирует, что нет точки, после которой деградация невозможна

Григорий Малевко
18 декабря, 2022 воскресенье
12:05
Мнение

То, что делает правительство Венгрии с начала войны не входит в мое понимание европейской цивилизованной политики

Что не так с Орбаном и Венгрией?

Новость последних дней: "ЕС даст деньги Венгрии, чтобы разблокировать 18 млрд евро для Украины. Венгрия смогла добиться от Брюсселя размораживания части предназначенных для нее средств, чтобы Будапешт снял вето по некоторым важным вопросам, в том числе 18 млрд макрофинансовой помощи для Украины".

Конечно, я рад, что Украина получит необходимые для Победы ресурсы. Но то, что делает Венгрия – чистый шантаж. Злоупотребление своим положением членам ЕС и НАТО.

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Вообще, то, что делает правительство Венгрии с начала войны не входит в мое понимание европейской цивилизованной политики. И здесь ничего удивительного нет. Фидес, партия Орбана и его приспешника — министра иностранных дел Сийярто — опасные популисты и евроскептики. Они, очевидно, восхищаются диктаторами, такими как Путин и Си Цзиньпин. Но не стесняются обниматься с кровавыми диктаторами и поддерживать радикальные ксенофобские и авторитарные политические движения.

То, что делает правительство Венгрии с начала войны не входит в мое понимание европейской цивилизованной политики. И здесь ничего удивительного нет. Фидес, партия Орбана и его приспешника — министра иностранных дел Сийярто — опасные популисты и евроскептики

Только с 24 февраля венгерская руководящая верхушка сделала несколько совершенно диких шагов по отношению только к Украине.

Например:

  • единственная из всех стран Европейского Союза и НАТО, запретившая поставлять своей территорией оружие для Украины, грузы с товарами для нужд украинских сил обороны:
  • в разгар топливного кризиса в апреле и мае — заблокировала перевозку на территорию Украины горючего транзитом:
  • блокировала введение санкций против русской церкви и банковской системы;
  • блокировала эмбарго на торговлю нефтью с Европейским союзом. В результате этого эмбарго было введено исключительно на морскую торговлю. Это все равно круто, но полное эмбарго было бы полезнее;

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  • Венгрия до последнего блокировала и ввод потолка цен на нефть. "Потолок цен на российскую нефть повредит экономике Европы", — отмечал глава МИД Венгрии Сийярто. Да, в конце концов, для Венгрии сделали исключение и она не наложила вето. Но поведение очень показательно;
  • ветировала предоставление Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи ЕС. И препятствовала другим шагам помощи нашей стране. Хорошо, что другие страны ЕС обходят эти дикие действия, но в целом и здесь Орбан помогает Путину:
  • не прекращает Венгрия и свою шовинистическую и имперскую риторику. "Троллит" Украину, Румынию, Словакию и Хорватию, "претендуя" на эти территории. И подстрекает сепаратистские настроения в Румынии и Украине.

И есть еще много примеров дикого поведения Орбана и Ко.

Если Россия доказывает нам, что нет дна и страна может бесконечно деградировать, то Венгрия демонстрирует, что нет той точки, после которой деградация невозможна. Нет волшебного момента, после которого страна уже навсегда становится демократической, развитой, нормальной. Всегда может произойти так, что общество шатнется в сторону "ностальгии", что людям начнет считаться, что они окружены врагами и что нужно вернуть условную "Великую Венгрию".

Если Россия доказывает нам, что нет дна и страна может бесконечно деградировать, то Венгрия демонстрирует, что нет той точки, после которой деградация невозможна. Нет волшебного момента, после которого страна уже навсегда становится демократической, развитой, нормальной

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И тогда к власти придут опасные популисты, разрушающие институты демократии, рыночную экономику, будут пытаться вести агрессивную политику против соседей. Это все для нас хороший урок. Мы всегда должны следить за демократией. Не давать шансов опасным популистам. И быть верными евроатлантическим ценностям.

Я уверен, что Венгрия поправится. Что благодаря Европейскому Союзу и поражению путинской диктатуры, венгры смогут выбросить опасного узурпатора Орбана. Что время правления Орбана они будут вспоминать как потерянное десятилетие или сколько он там еще будет править.

И этот позор Венгрии сейчас — цена потери бдительности.

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Об авторе. Григорий Малевко, общественный деятель, политик, глава фракции "Голос" в Киевсовете

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