Венгрия будет производить боевые беспилотники вместе с Израилем и Германией
Венгрия подписала соглашение о производстве боевых беспилотников в сотрудничестве с израильскими и немецкими компаниями в рамках усилий по развитию и модернизации военной и оборонной промышленности страны
Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, пишет Associated Press.
Выступая на церемонии открытия нового завода по производству боевого оборудования в Залаэгерсеге Орбан отметил, что беспилотники будут производиться в сотрудничестве с израильской компанией UVision, занимающейся оборонными технологиями, и с немецким партнером, название которого он не уточнил.
"Если бы я услышал о стране, которая производит и разрабатывает военную технику вместе с немцами и израильтянами, я бы дважды подумал, не связываться ли с ними, и это хорошая новость для каждого венгра", - сказал он.
В Венгрии принадлежит 49% акций завода боевых машин немецкой военно-технической компании Rheinmetall.
На церемонии Орбан также заявил, что в скором времени начнется работа в другой инвестиции Rheinmetall в Центральной Венгрии, которая, по его словам, станет одной из самых современных фабрик боеприпасов в Европе.
Орбан также отметил, что в этом году Венгрия как член НАТО выполнит ожидания Альянса относительно того, чтобы страны-члены тратили не менее 2% своего ВВП на оборону.
- Генеральный директор Rheinmetall ожидает появления еще одного специального фонда для бундесвера свыше уже согласованного пакета в €100 млрд.
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