Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, пишет Associated Press.

Выступая на церемонии открытия нового завода по производству боевого оборудования в Залаэгерсеге Орбан отметил, что беспилотники будут производиться в сотрудничестве с израильской компанией UVision, занимающейся оборонными технологиями, и с немецким партнером, название которого он не уточнил.

"Если бы я услышал о стране, которая производит и разрабатывает военную технику вместе с немцами и израильтянами, я бы дважды подумал, не связываться ли с ними, и это хорошая новость для каждого венгра", - сказал он.

В Венгрии принадлежит 49% акций завода боевых машин немецкой военно-технической компании Rheinmetall.

На церемонии Орбан также заявил, что в скором времени начнется работа в другой инвестиции Rheinmetall в Центральной Венгрии, которая, по его словам, станет одной из самых современных фабрик боеприпасов в Европе.

Орбан также отметил, что в этом году Венгрия как член НАТО выполнит ожидания Альянса относительно того, чтобы страны-члены тратили не менее 2% своего ВВП на оборону.