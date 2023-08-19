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Венгрия будет производить боевые беспилотники вместе с Израилем и Германией

19 августа, 2023 суббота
09:01
Мир

Венгрия подписала соглашение о производстве боевых беспилотников в сотрудничестве с израильскими и немецкими компаниями в рамках усилий по развитию и модернизации военной и оборонной промышленности страны

Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, пишет Associated Press.

Выступая на церемонии открытия нового завода по производству боевого оборудования в Залаэгерсеге Орбан отметил, что беспилотники будут производиться в сотрудничестве с израильской компанией UVision, занимающейся оборонными технологиями, и с немецким партнером, название которого он не уточнил.

"Если бы я услышал о стране, которая производит и разрабатывает военную технику вместе с немцами и израильтянами, я бы дважды подумал, не связываться ли с ними, и это хорошая новость для каждого венгра", - сказал он.

В Венгрии принадлежит 49% акций завода боевых машин немецкой военно-технической компании Rheinmetall.

На церемонии Орбан также заявил, что в скором времени начнется работа в другой инвестиции Rheinmetall в Центральной Венгрии, которая, по его словам, станет одной из самых современных фабрик боеприпасов в Европе.

Орбан также отметил, что в этом году Венгрия как член НАТО выполнит ожидания Альянса относительно того, чтобы страны-члены тратили не менее 2% своего ВВП на оборону.

  • Генеральный директор Rheinmetall ожидает появления еще одного специального фонда для бундесвера свыше уже согласованного пакета в €100 млрд.
оружие
Европа
Израиль
Германия
Венгрия
Виктор Орбан
НАТО
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