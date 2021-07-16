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Венгрия будет предлагать третью дозу вакцины от COVID-19 - Орбан

16 июля, 2021 пятница
12:37
Мир Виктор Орбан

С 1 августа в Венгрии гражданам будут предлагать возможность третьей прививки вакциной от коронавируса. Также врачей страны обяжут получать обязательную прививку от инфекции

Об этом рассказывает Reuters.

Венгрия предложит возможность приема третьей дозы вакцины против COVID-19 с 1 августа и сделает вакцины против коронавируса обязательными для всех медицинских работников, заявил премьер-министр Виктор Орбан в пятницу на государственном радио.

Орбан сказал, что врачи будут решать, какую вакцину люди будут принимать как третью дозу, и она должна приниматься минимум через 4 месяца после второго выстрела, если врачи не посоветуют иначе.

Венгрия, десятимиллионная страна, один из лидеров ЕС за скоростью вакцинации. Это единственное государство Союза, широко использовала российские и китайские вакцины до того, как они получили одобрение от регулятора блока. Также в стране использовали вакцины от Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

По состоянию на четверг Венгрия привила более 5,55 млн своих граждан, тогда как общее количество заражений составляла 808 тыс.661 из более чем 30 тыс. смертельным исходом.

В течение последних недель вакцинация замедлилась. Орбан заявил, что в первых числах сентября, перед началом учебного года, вакцины предлагать детям в возрасте от 12 до 16 лет во всех школах.

  • Напомним, 9 июля столица Венгрии Будапешт предложила пожилым людям тестирования на антитела из-за обеспокоенности тем, что определенные вакцины не обеспечивают защиту от COVID-19


Венгрия
Виктор Орбан
российская вакцина
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