Венгрия будет предлагать третью дозу вакцины от COVID-19 - Орбан

Об этом рассказывает Reuters.



Венгрия предложит возможность приема третьей дозы вакцины против COVID-19 с 1 августа и сделает вакцины против коронавируса обязательными для всех медицинских работников, заявил премьер-министр Виктор Орбан в пятницу на государственном радио.



Орбан сказал, что врачи будут решать, какую вакцину люди будут принимать как третью дозу, и она должна приниматься минимум через 4 месяца после второго выстрела, если врачи не посоветуют иначе.



Венгрия, десятимиллионная страна, один из лидеров ЕС за скоростью вакцинации. Это единственное государство Союза, широко использовала российские и китайские вакцины до того, как они получили одобрение от регулятора блока. Также в стране использовали вакцины от Pfizer, Moderna и AstraZeneca.



По состоянию на четверг Венгрия привила более 5,55 млн своих граждан, тогда как общее количество заражений составляла 808 тыс.661 из более чем 30 тыс. смертельным исходом.



В течение последних недель вакцинация замедлилась. Орбан заявил, что в первых числах сентября, перед началом учебного года, вакцины предлагать детям в возрасте от 12 до 16 лет во всех школах.

Напомним, 9 июля столица Венгрии Будапешт предложила пожилым людям тестирования на антитела из-за обеспокоенности тем, что определенные вакцины не обеспечивают защиту от COVID-19



