Венгрия будет поставлять газ в Украину с января 2022 года
С 1 января 2022 года Венгрия будет поставлять Украине гарантированные объемы газа по заключенному соглашению
Об этом в Facebook сообщил гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон.
Он отметил, что впервые с 2014 года Украина увеличивает свои гарантированные мощности для импорта газа из Европы.
"Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по введению с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия-Украина", - сообщил Макогон.
По его словам, это создаст возможности для доступа украинских трейдеров к LNG-терминалу на острове Крк (Хорватия) и соответственно для диверсификации источников поставок газа.
"Соглашение позволит физически транспортировать ежесуточно до 8 млн кубометров газа из Венгрии в Украину. Это, например, как дневной объем потребления газа по Киеву, который является крупнейшим потребителем газа", - отметил он.
Так, вместе с суточными мощностями из Словакии (27 млн кубометров) общий объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину увеличится до 8 млн кубометров в сутки.
Соглашение заключено на три тестовых месяца, чтобы согласовать и настроить все технические и операционные процессы. Соглашение будет продлено с апреля 2022 года, и в дальнейшем будут увеличиваться гарантированные мощности по этому направлению.
"Уже с 31 декабря можно будет забронировать мощности для импорта газа из Венгрии через платформу RBP на ежесуточных аукционах. Первый месячный аукцион состоится 17 января", – сказал Макогон.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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