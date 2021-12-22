Венгрия будет поставлять газ в Украину с января 2022 года

Об этом в Facebook сообщил гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон.

Он отметил, что впервые с 2014 года Украина увеличивает свои гарантированные мощности для импорта газа из Европы.

"Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по введению с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия-Украина", - сообщил Макогон.

По его словам, это создаст возможности для доступа украинских трейдеров к LNG-терминалу на острове Крк (Хорватия) и соответственно для диверсификации источников поставок газа.

"Соглашение позволит физически транспортировать ежесуточно до 8 млн кубометров газа из Венгрии в Украину. Это, например, как дневной объем потребления газа по Киеву, который является крупнейшим потребителем газа", - отметил он.

Так, вместе с суточными мощностями из Словакии (27 млн кубометров) общий объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину увеличится до 8 млн кубометров в сутки.

Соглашение заключено на три тестовых месяца, чтобы согласовать и настроить все технические и операционные процессы. Соглашение будет продлено с апреля 2022 года, и в дальнейшем будут увеличиваться гарантированные мощности по этому направлению.

"Уже с 31 декабря можно будет забронировать мощности для импорта газа из Венгрии через платформу RBP на ежесуточных аукционах. Первый месячный аукцион состоится 17 января", – сказал Макогон.