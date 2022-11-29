Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто у себя в facebook .

"В нашей позиции нет ничего нового или странного. Мы годами давали понять, что пока Украина не вернет права венгров Закарпатья, мы не согласимся на созыв этого органа. Мы не поднимали этот вопрос с начала войны и не намерены делать это сейчас", – написал он.

"Надеемся, что мир наступит как можно быстрее, и тогда этот вопрос можно будет снова обсуждать", – добавил он.

29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что в случае победы России в войне против Украины другие страны станут более уязвимыми, ведь авторитарные лидеры получат "право" на применение грубой силы.

Ранее 29 ноября спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что участие украинского министра иностранных дел в заседании Комиссии Украина – НАТО в Бухаресте блокируется Венгрией с 2017 года, поэтому о внезапном изменении формата речь не идет.

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