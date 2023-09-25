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Венгрия будет блокировать членство Украины в НАТО из-за венгерских школ на Закарпатье - Орбан

25 сентября, 2023 понедельник
17:21
Война с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не признает намерения Украины вступить в Альянс, пока не будут отменены законы, "ограничивающие" права венгерского меньшинства

Об этом он сказал во время выступления в парламенте Magyar Nemzet .

"Мы увидели, что если Украина не откажется от намерения вступить в НАТО, это лишь вопрос времени, когда нам придется считаться с очередным конфликтом, который также поставит под угрозу поставку энергоносителей из России, и поэтому мы подняли наши отношения в Центральной Азии на дружественный уровень, поэтому российско-украинская война и теракт на "Северном потоке" не поставили перед нами непреодолимую задачу в энергообеспечении страны", - считает Орбан.

В то же время венгерский премьер отметил, что граждане Украины годами преследуют венгерские школы в Закарпатской области.

"Венгрия не поддержит членство Украины в НАТО, пока предыдущие законы не будут восстановлены", – добавил он.

Кроме того, Орбан упомянул о кризисе вокруг импорта в Евросоюзе сельхозпродукции из Украины, призвав Брюссель не предавать Венгрию и вернуть действовавшие до 15 сентября ограничения.

Что известно о законе о нацменьшинствах в Украине

Закон "О национальных меньшинствах (сообществах)" принят Верховной Радой в декабре 2022 года и вступил в силу в марте 2023 года. Этот закон – среди семи рекомендаций Еврокомиссии, которые Украина должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС.

Президент Румынии Клаус Иоганнис призвал Владимира Зеленского пересмотреть этот закон. Президент Украины пообещал учесть пожелания Бухареста. Также к этой теме неоднократно возвращалась Венгрия, говоря об ущемлении прав закарпатских венгров.

В феврале ПАСЕ по венгерско-румынской инициативе обратилась к Венецианской комиссии из-за прав нацменьшинств в Украине.

В июне 2023 года Венецианская комиссия раскритиковала закон о нацменьшинствах.

12 сентября вице-премьер-министр Ольга Стефанишина рассказала, что Киев договаривается о вступлении в ЕС с Венгрией и Румынией, которые выражают оговорки относительно прав своих этнических меньшинств в нашей стране.

Верховная Рада на заседании 21 сентября приняла законопроект о нацменьшинствах, который является одним из требований для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Документом предусмотрены государственные гарантии бесплатного обеспечения учебниками (в том числе электронными) соискателей полного общего среднего образования, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) в порядке, установленном правительством.

Также обеспечивается возможность использования языков национальных меньшинств (сообществ) в сфере рекламы, при осуществлении публичных, культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий, оказания экстренной помощи и т.д.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по вопросу немедленного вступления по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Еспресо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.

28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года. Четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Мир
ЕС
экспорт зерна
Венгрия
Виктор Орбан
Экономика
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