Венгрия, Австрия и Италия не поддержали жесткие санкции ЕС против РФ за признание "Л/ДНР", - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС.



Европейский союз завершает согласование санкций против России, которые внесут причастных к признанию "Л/ДНР" политиков и чиновников в черные списки, запретят торговлю российскими государственными облигациями и ограничат импорт и экспорт из ОРДЛО. В ЕС заявили, что реагируют "решительно и быстро на незаконные действия России в тесной координации с международными партнерами".



Однако не все из 27 стран-членов блока одинаково относятся к России или слишком сильно зависят от ее газа, что может осложнить принятие санкций. По словам чиновников, некоторые страны, в том числе ближайшие союзники России по блоку - Австрия, Венгрия и Италия - предпочитают более ограниченные санкции в ответ на действия Путина на востоке Украины.



Премьер-министр Италии Марио Драги, чья страна зависит от российского газа заявил, что никакие санкции не должны включать ограничений на импорт энергоносителей.



Другие страны требуют обсуждения ряда более жестких мер всвязи с российским вторжением в Украину. Страны Балтии, Центральной и Восточной Европы настаивают, что жесткие санкции должны быть введены немедленно, поскольку Россия уже демонстрирует военную агрессию в отношении Украины.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb