Венгрия, Австрия и Италия не поддержали жесткие санкции ЕС против РФ за признание "Л/ДНР", - СМИ
Венгрия, Австрия и Италия выступили против жестких экономических санкций ЕС в отношении России за признание Путиным "независимости" группировок "ДНР" и "ЛНР"
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС.
Европейский союз завершает согласование санкций против России, которые внесут причастных к признанию "Л/ДНР" политиков и чиновников в черные списки, запретят торговлю российскими государственными облигациями и ограничат импорт и экспорт из ОРДЛО. В ЕС заявили, что реагируют "решительно и быстро на незаконные действия России в тесной координации с международными партнерами".
Однако не все из 27 стран-членов блока одинаково относятся к России или слишком сильно зависят от ее газа, что может осложнить принятие санкций. По словам чиновников, некоторые страны, в том числе ближайшие союзники России по блоку - Австрия, Венгрия и Италия - предпочитают более ограниченные санкции в ответ на действия Путина на востоке Украины.
Премьер-министр Италии Марио Драги, чья страна зависит от российского газа заявил, что никакие санкции не должны включать ограничений на импорт энергоносителей.
Другие страны требуют обсуждения ряда более жестких мер всвязи с российским вторжением в Украину. Страны Балтии, Центральной и Восточной Европы настаивают, что жесткие санкции должны быть введены немедленно, поскольку Россия уже демонстрирует военную агрессию в отношении Украины.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
- Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".
- Байден подписал указ о санкциях в отношении связанных с "Л/ДНР" лиц и запрет на отдельные операции в ОРДЛО.
- 21 февраля послы Евросоюза согласовали введение новых санкций против России.
- Также 22 февраля Великобритания ввела санкции против пяти банков РФ и трех российских олигархов – Тимченко и братьев Ротенбергов.
- Европейская народная партия призвала к постепенному исключению России из экономики ЕС посредством немедленных санкций.
- В ответ на действия России министерство экономики Германии приостановило процесс сертификации "Северного потока-2".
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