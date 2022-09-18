Об этом сообщает румынское издание Adevarul .

По словам Марги, Украина находится в "неестественных границах" и должна уступить свои территории.

"Мы здесь в совершенно особой ситуации, и я говорю это со всей ответственностью: Украина находится в неестественных границах. Она должна отдать территории Венгрии – Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину и России – Донбасс и Крым. Это территории других стран", – заявил бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга.

Украинское посольство в Румынии уже осудило позицию Марги.

"Мы сожалеем, что бывший министр европейского демократического государства Марга делает заявления, которые ставят под сомнение основные принципы международного права, особенно незыблемость границ. Полное уважение этих принципов является основой безопасности и стабильности на континенте", - говорится в сообщении.

15 сентября стало известно, что Украина, Молдова и Румыния запускают трехсторонний формат взаимодействия. На этот раз обсудили энергетическую безопасность и снабжение электроэнергией.

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