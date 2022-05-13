Венгрии нужно 700-750 млн евро инвестиций, чтобы отказаться от российской нефти, - Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для отказа от нефти из России, стране нужно инвестировать 700-750 млн евро
Об этом передает ЕН со ссылкой на Politico .
"Наши нефтеперерабатывающие мощности рассчитаны на российскую нефть. Чтобы переработать другие виды нефти, нам пришлось бы инвестировать от 500 до 550 млн евро – это займет около четырех лет. Чтобы заменить нефтепровод из России, нам придется расширить мощность трубопровода Адриатического моря, что означало бы 200 млн евро, и мы не знаем, сколько это займет времени", - сказал Сийярто.
Он повторил, что Венгрия не может поддержать предложение о санкциях, если Брюссель не предложит решения.
"Мы сказали главе Еврокомиссии, что ее предложение создает для нас проблему. Мы не можем голосовать за, если нам не предложат решение", - заявил министр.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе по нефтяному эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что переговоры с Еврокомиссией по эмбарго на российскую нефть продвинулись.
- По данным издания Bloomberg, Еврокомиссия рассматривает вариант выплаты компенсации Венгрии за поддержку эмбарго на поставку российской нефти и шестого пакета санкций в целом.
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