Венгерский сеператизм – это басни, - Олег Сенцов

Об этом заявил Олег Сенцов, кинорежиссер сегодня на форуме идей и решений "Re:Open Zakarpattia".



"О басне о венгерском сепаратизме. Мы в Крыму постоянно слышали, что татары - питомники сепаратизма. Говорили, что они только ждут момента, чтобы забрать Крым в Турцию. Я слышал этот тезис все время. В Крыму были даже целых 2 батальона "Беркута" , которые готовили против каких-то выступлений, в то время как в других областях - по одному. На Майдане мы видели этот крымский "Беркут", он был одним из самых жестоких.А потом оказалось, что это не проблема, реальная угроза - это Россия, и пророссийские граждане, россияне, которые в течение 25 лет независимости все эти тенденции поддерживали. И не только очень тесное экономическое и политическое сотрудничество, но и культурное в значительной степени, - говорит Олег Сенцов.- То же самое здесь. Я когда слышу про угорский сепаратизм, то убеждаю, что Австрия, и Венгрия уже пережили имперские времена, являются европейскими странами. Есть только одна страна, которая до сих пор живет имперским прошлым - это Россия. Под своим гнетом она до сих пор держит более 200 народов".



По словам Олега Сенцова, цель Украины – это не только возвращение Крыма или Донбасса, а в том, чтобы Россия – перезагрузилась как государство.



"Она должна избавиться от части своей территории, перезагрузилась, и там появилось новое демократическое государство, с которым можно строить нормальные связи, - заметил спикер. - Наша проблема - на востоке, а не на западе. Украинская мультикультурность сформировалась исторически и это надо использовать. Нам есть о чем говорить и с поляками, и с венграми, и с европейцами о многих вещах, нужно быть открытыми и в плане политики, и экономики, и культуры. Надо закрываться от востока и идти за запад".