Об этом свидетельствует система бронирования авиакомпании Wizz Air.

Авиакомпания подтвердила этот шаг примерно через пять месяцев после того, как перевозчик приостановил все рейсы в Россию из-за вторжения в Украину в феврале.

Совместное предприятие авиакомпании WizzAir Abu Dhabi, базирующееся в Абу-Даби, будет выполнять ежедневные рейсы с 3 октября.

12 мая авиакомпания Wizz Air сообщила , что предоставит 10 тыс. бесплатных билетов в Великобританию для украинских беженцев.

24 июня стало известно. Что WizzAir будет предоставлять бесплатные билеты украинским беженцам до конца июня.

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