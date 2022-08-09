Венгерский лоукостер Wizz Air с октября запланировал полеты из Москвы в Абу-Даби
Венгерская бюджетная авиакомпания WizzAir с октября возобновит полеты из Абу-Даби в Москву
Об этом свидетельствует система бронирования авиакомпании Wizz Air.
Авиакомпания подтвердила этот шаг примерно через пять месяцев после того, как перевозчик приостановил все рейсы в Россию из-за вторжения в Украину в феврале.
Совместное предприятие авиакомпании WizzAir Abu Dhabi, базирующееся в Абу-Даби, будет выполнять ежедневные рейсы с 3 октября.
- 12 мая авиакомпания Wizz Air сообщила , что предоставит 10 тыс. бесплатных билетов в Великобританию для украинских беженцев.
- 24 июня стало известно. Что WizzAir будет предоставлять бесплатные билеты украинским беженцам до конца июня.
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