Венгерский лоукостер Wizz Air отказался от идеи открывать рейсы в Россию этим летом
Авиакомпания Wizz Air решила отменить все свои рейсы в и из России на период летнего сезона, а также удаляет предварительно запланированные рейсы из системы бронирования
Об этом говорится в заявлении компании в Twitter.
"Wizz Air постоянно следит за текущей ситуацией, поэтому все рейсы в/из Россию будут отменены на полный график летнего сезона до 30 октября. Рейсы удаляются из системы бронирования", - говорится в сообщении.
В авиакомпании также пообещали информировать о любых дальнейших изменениях "в установленном порядке".
- Напомним, накануне стало известно, что авиакомпания открыла продажу билетов из/в Москву на лето и осень этого года. Речь шла о полетах в Абу-Даби и двух городах Венгрии – Будапешт и Дебрецен.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное