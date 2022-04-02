Венгерский лоукостер Wizz Air отказался от идеи открывать рейсы в Россию этим летом

Об этом говорится в заявлении компании в Twitter.

"Wizz Air постоянно следит за текущей ситуацией, поэтому все рейсы в/из Россию будут отменены на полный график летнего сезона до 30 октября. Рейсы удаляются из системы бронирования", - говорится в сообщении.

В авиакомпании также пообещали информировать о любых дальнейших изменениях "в установленном порядке".

Напомним, накануне стало известно, что авиакомпания открыла продажу билетов из/в Москву на лето и осень этого года. Речь шла о полетах в Абу-Даби и двух городах Венгрии – Будапешт и Дебрецен.

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