Венгерский клуб, который после ухода Реброва возглавил россиянин, вылетел из Лиги чемпионов
Венгерский "Ференцварош", ранее возглавлявший украинец Сергей Ребров, вылетел из Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов "Ференцварош" соперничал с азербайджанским "Карабахом" и по сумме двух матчей уступил 2:4. Теперь венгры сразятся за групповой этап Лиги Европы.
Ранее "Ференцварош" тренировал Сергей Ребров, в команде играли украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков. Сейчас главным тренером венгров является россиянин Станислав Черчесов.
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9 августа "Динамо" победило австрийский "Штурм" в ответном матче в 3-м раунде квалификации ЛЧ.
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