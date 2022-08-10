Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов "Ференцварош" соперничал с азербайджанским "Карабахом" и по сумме двух матчей уступил 2:4. Теперь венгры сразятся за групповой этап Лиги Европы.

Ранее "Ференцварош" тренировал Сергей Ребров, в команде играли украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков. Сейчас главным тренером венгров является россиянин Станислав Черчесов.

9 августа "Динамо" победило австрийский "Штурм" в ответном матче в 3-м раунде квалификации ЛЧ.

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