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Венгерский клуб, который после ухода Реброва возглавил россиянин, вылетел из Лиги чемпионов

10 августа, 2022 среда
01:27
Спорт Станислав Черчесов

Венгерский "Ференцварош", ранее возглавлявший украинец Сергей Ребров, вылетел из Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов "Ференцварош" соперничал с азербайджанским "Карабахом" и по сумме двух матчей уступил 2:4. Теперь венгры сразятся за групповой этап Лиги Европы.

Ранее "Ференцварош" тренировал Сергей Ребров, в команде играли украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков. Сейчас главным тренером венгров является россиянин Станислав Черчесов.

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Россия
Сергей Ребров
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