"Венгерским политикам не нужно ехать в Бучу, можно вспомнить о советских танках в Будапеште": эксперт Хара о блокировании помощи ЕС Украине
Эксперт по внешней политике и вопросам безопасности "Центра оборонных стратегий" Александр Хара считает, что венгерским политикам необязательно ехать в Украину, чтобы убедиться в зверствах россиян, стоит лишь вспомнить собственную историю
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Венгерским политикам не нужно ехать в Бучу, чтобы понять, что творит российская армия в Украине. Им следует лишь вспомнить, как советские танки давили свободу в Будапеште во время Венгерской революции. Нужно просто вспомнить свою историю. К тому же, что касается позиции Венгрии в отношении Украины", то в каждой демократической стране всегда стоит дилемма, что выбирать больше, ценности или прагматические интересы. Это же касается и власти Венгрии", - пояснил Хара.
Эксперт по безопасности подчеркнул, что правительство Орбана руководствуется только собственными интересами
"Мы видим, что сегодня Венгрия, во главе с господином Орбаном, не выбирает демократические ценности, а руководствуется только собственными интересами. Мало того что венгерское правительство пытается блокировать помощь Украине и запретило поставки военной техники через свою территорию в нашу страну, Орбан демонтирует остатки правовых механизмов, которые оберегают страну от узурпации власти. То есть у Венгрии есть проблемы внутри страны, которые в сумме в отношении Украины создают просто позорную ситуацию", - добавил он.
- 19 января стало известно, что Венгрия намерена блокировать решение Евросоюза о выделении Украине седьмого транша в размере 500 миллионов евро.
- 23 января в Брюсселе министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто заявил , что Венгрия решила не блокировать решение Евросоюза о выделении Украине седьмого транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира
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