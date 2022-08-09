Венгерская компания MOL вызвалась помочь России оплатить заблокированный транзит нефти через Украину
Крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL выразила готовность взять на себя оплату транзита российской нефти "Транснефть" по нефтепроводу "Дружба" через Украину
Об этом сообщает BBC.
"Несмотря на то, что MOL имеет запасы нефти на несколько недель, компания работает над разрешением ситуации, а также ведет переговоры о том, чтобы взять на себя платежи", – цитирует представитель пресс-службы венгерской компании.
По южной ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию Украины, поставки нефти осуществляются в направлении европейских НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснефть" на предоставление услуг по транспортировке нефти на условиях 100%. Услуги предоставляются в уплаченных объемах.
Это подтвердила российская компания "Транснефть", в компании сообщили, что не смогли оплатить услуги украинского транзита из-за европейских санкций.
Транзит по северной ветке нефтепровода "Дружба" через Беларусь в направлении Польши и Германии проходит беспрепятственно.
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