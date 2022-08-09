Об этом сообщает BBC.

"Несмотря на то, что MOL имеет запасы нефти на несколько недель, компания работает над разрешением ситуации, а также ведет переговоры о том, чтобы взять на себя платежи", – цитирует представитель пресс-службы венгерской компании.

По южной ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию Украины, поставки нефти осуществляются в направлении европейских НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснефть" на предоставление услуг по транспортировке нефти на условиях 100%. Услуги предоставляются в уплаченных объемах.

Это подтвердила российская компания "Транснефть", в компании сообщили, что не смогли оплатить услуги украинского транзита из-за европейских санкций.

Транзит по северной ветке нефтепровода "Дружба" через Беларусь в направлении Польши и Германии проходит беспрепятственно.

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