Венгерская и словацкая компании заплатили за транзит российской нефти через Украину и ждут возобновления поставок
Венгерская MOL и словацкая Slovnaft сообщили, что сами оплатили транзит российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба" - возобновление поставок должно состояться сегодня
Об этом сообщают российские СМИ.
В сообщениях отмечается, что Украина и Россия согласились с предложением венгерской MOL и словацкой Slovnaft на оплату транзита нефти.
Договоренности и оплату подтвердили и в заявлении Slovnaft .
"Slovnaft уже произвела оплату на счет компании и ожидает, что на основании этого поставки нефти возобновятся в ближайшие дни. С этим решением согласилась и российская сторона", – пишут в компании.
Транснефть сообщила РИА Новости, что планирует сегодня возобновить прокачку нефти в Венгрию и Словакию. Также в России заявляют, что Украина подтвердила получение платежа за транзит через свою территорию.
Укртранснефть пока не сообщает об оплате.
- Напомним, Украина с 4 августа остановила прокачку российской нефти по "Дружбе" из-за того, что Россия не смогла оплатить транзит (из-за санкций платеж не прошел). Вчера, 9 августа, стало известно, что крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL выразила готовность взять на себя оплату транзита российской нефти Транснефть по нефтепроводу "Дружба" через Украину.
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