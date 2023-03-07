Венгерская делегация в Стокгольме заявила о поддержке заявки Швеции на вступление в НАТО

Об этом пишет Associated Press.

Стало известно, что венгерская делегация заявила, что парламент в Будапеште, в конце концов, ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО.

"Мы поддерживаем членство Швеции в НАТО. Мы ясно дали понять, что венгерское правительство, венгерский президент, премьер-министр и большинство венгерских парламентариев однозначно поддерживают членство Швеции в НАТО", - сказал вице-спикер венгерского парламента Чаба Генде.

Кроме того, он добавил, что необходимо улучшить двусторонние отношения между Будапештом и Стокгольмом.

Также некоторые венгерские законодатели ранее выразили сомнения в том, стоит ли поддерживать заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО, ссылаясь на то, что они называют "откровенной ложью" со стороны Стокгольма и Хельсинки по поводу состояния демократии в Венгрии.

"Было бы уместно, чтобы шведские политики, представители правительства и члены Европарламента, опираясь на абсолютно ложные факты, не указывали и не предполагали, что в стране отсутствует верховенство права", – сказал Генде.

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Делегация, которая встретилась со спикером шведского парламента Андреасом Норленом в Стокгольме, также посетит Финляндию, чтобы разъяснить свою позицию.

Визит проходит в то время, когда в Стокгольме проходит неформальная двухдневная встреча министров обороны стран ЕС, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встречается в столице Швеции с премьер-министром Ульфом Кристерссоном. Швеция сейчас председательствует в Европейском союзе на ротационной основе.

Также известно, что поездка в две северные страны отложила планы ратификации заявок, отодвинув голосование на две недели. Парламент Венгрии должен проголосовать за этот вопрос на сессии, которая начнется 20 марта.

Турция и Венгрия остались единственными странами НАТО, не ратифицировавшими заявки Швеции и Финляндии о вступлении в Альянс.