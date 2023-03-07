Венгерская делегация в Стокгольме заявила о поддержке заявки Швеции на вступление в НАТО
Парламентская делегация Венгрии во вторник, 7 марта, заявила, что поддерживает заявку Швеции на членство в НАТО
Об этом пишет Associated Press.
Стало известно, что венгерская делегация заявила, что парламент в Будапеште, в конце концов, ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО.
"Мы поддерживаем членство Швеции в НАТО. Мы ясно дали понять, что венгерское правительство, венгерский президент, премьер-министр и большинство венгерских парламентариев однозначно поддерживают членство Швеции в НАТО", - сказал вице-спикер венгерского парламента Чаба Генде.
Кроме того, он добавил, что необходимо улучшить двусторонние отношения между Будапештом и Стокгольмом.
Также некоторые венгерские законодатели ранее выразили сомнения в том, стоит ли поддерживать заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО, ссылаясь на то, что они называют "откровенной ложью" со стороны Стокгольма и Хельсинки по поводу состояния демократии в Венгрии.
"Было бы уместно, чтобы шведские политики, представители правительства и члены Европарламента, опираясь на абсолютно ложные факты, не указывали и не предполагали, что в стране отсутствует верховенство права", – сказал Генде.
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Делегация, которая встретилась со спикером шведского парламента Андреасом Норленом в Стокгольме, также посетит Финляндию, чтобы разъяснить свою позицию.
Визит проходит в то время, когда в Стокгольме проходит неформальная двухдневная встреча министров обороны стран ЕС, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встречается в столице Швеции с премьер-министром Ульфом Кристерссоном. Швеция сейчас председательствует в Европейском союзе на ротационной основе.
Также известно, что поездка в две северные страны отложила планы ратификации заявок, отодвинув голосование на две недели. Парламент Венгрии должен проголосовать за этот вопрос на сессии, которая начнется 20 марта.
Турция и Венгрия остались единственными странами НАТО, не ратифицировавшими заявки Швеции и Финляндии о вступлении в Альянс.
- Ранее разведка Швеции заявила о военной угрозе стране со стороны РФ.
- Финляндия начала строительство забора на границе с РФ и одобрила законопроект о вступлении страны в НАТО.
- 3 марта стало известно, что парламент Венгрии отложил голосование по ратификации заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО.
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