Авиакомпания Wizz Air высадила из рейса украинца с ампутированной ногой
В израильском аэропорту работники авиакомпании Wizz Air высадили из самолета украинца с ампутированной ногой. Позже авиакомпания извинилась за совершенное
Об этом авиакомпания сообщила в твиттере.
Инцидент произошел в израильском аэропорту Тель-Авива. Украинца высадили из самолета, направлявшегося в Варшаву.
"Мы приносим извинения за вызванное недовольство по поводу ситуации с пассажиром на нашем недавнем рейсе из Тель-Авива в Варшаву. Безопасность является нашим приоритетом номер один, поэтому экипаж ответственен за то, чтобы все пассажиры были готовы к перелету или имели сопровождение для помощи", – говорится в извинении.
В компании отметили, что их работники обязаны отказать в посадке в пункт назначения в том случае, если заметят, что у одного из пассажиров есть определенные заболевания, которые могут им навредить во время перелета. Этот случай, по их словам, был таков.
"В этом случае это было тяжелое, но необходимое решение, принятое с учетом безопасности пассажира. Ему предоставили воду, и место, чтобы ожидать помощи персонала аэропорта", — подчеркнули в Wizz Air и добавили, что сожалеют об инциденте и уже расследуют его.
Издание Nexta добавляет, что украинец не мог сидеть на своем месте в самолете из-за протеза. Он отметил, что потерял ногу на войне и летел домой в Украину в свою семью.
Отмечают, что он плакал и кричал: "Как я попаду домой?" Также мужчина показал стюардессе рюкзак, в котором находились подарки для родных.
"Он простоял в углу этого самолета полтора часа. Впоследствии он упал и повредил руки. Экипаж самолета заявил, что он вел себя неадекватно, и он был вынужден покинуть рейс", - пишут в издании.
Реакция украинской власти
В понедельник, 10 июля, спикер МИД Олег Николенко отреагировал на ситуацию в аэропорту Тель-Авива.
"Нас очень расстроила информация о ситуации в аэропорту Тель-Авива, и мы хотим в ней разобраться", - написал он.
Николенко добавил, что формальные обращения в МИД не поступали. В связи с этим министерство просит выйти на связь украинца, которому отказали в рейсе на Варшаву, с самим ведомством или с посольством Украины в Израиле.
"Если подтвердится нарушение, приложим максимальные усилия для восстановления прав гражданина Украины. Защита прав украинцев за рубежом - безусловный приоритет", - подчеркнул Николенко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.7
Покупка 36.7Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.55
- Актуальное
- Важное