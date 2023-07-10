Об этом авиакомпания сообщила в твиттере.

Инцидент произошел в израильском аэропорту Тель-Авива. Украинца высадили из самолета, направлявшегося в Варшаву.

"Мы приносим извинения за вызванное недовольство по поводу ситуации с пассажиром на нашем недавнем рейсе из Тель-Авива в Варшаву. Безопасность является нашим приоритетом номер один, поэтому экипаж ответственен за то, чтобы все пассажиры были готовы к перелету или имели сопровождение для помощи", – говорится в извинении.

В компании отметили, что их работники обязаны отказать в посадке в пункт назначения в том случае, если заметят, что у одного из пассажиров есть определенные заболевания, которые могут им навредить во время перелета. Этот случай, по их словам, был таков.

"В этом случае это было тяжелое, но необходимое решение, принятое с учетом безопасности пассажира. Ему предоставили воду, и место, чтобы ожидать помощи персонала аэропорта", — подчеркнули в Wizz Air и добавили, что сожалеют об инциденте и уже расследуют его.

Издание Nexta добавляет, что украинец не мог сидеть на своем месте в самолете из-за протеза. Он отметил, что потерял ногу на войне и летел домой в Украину в свою семью.

Отмечают, что он плакал и кричал: "Как я попаду домой?" Также мужчина показал стюардессе рюкзак, в котором находились подарки для родных.

"Он простоял в углу этого самолета полтора часа. Впоследствии он упал и повредил руки. Экипаж самолета заявил, что он вел себя неадекватно, и он был вынужден покинуть рейс", - пишут в издании.

Реакция украинской власти

В понедельник, 10 июля, спикер МИД Олег Николенко отреагировал на ситуацию в аэропорту Тель-Авива.

"Нас очень расстроила информация о ситуации в аэропорту Тель-Авива, и мы хотим в ней разобраться", - написал он.

Николенко добавил, что формальные обращения в МИД не поступали. В связи с этим министерство просит выйти на связь украинца, которому отказали в рейсе на Варшаву, с самим ведомством или с посольством Украины в Израиле.

"Если подтвердится нарушение, приложим максимальные усилия для восстановления прав гражданина Украины. Защита прав украинцев за рубежом - безусловный приоритет", - подчеркнул Николенко.