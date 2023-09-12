Венеция планирует ввести ежедневную плату для туристов в размере €5

Об этом пишет BBC.

Проект предусматривает, что все посетители Венеции от 14 лет должны будут оплатить сбор и забронировать вход в город заранее.

Член городского совета по туризму Симоне Вентурини говорит, что в следующем году испытания будут проходить в период расцвета туризма.

"Венеция является одним из самых посещаемых европейских городов... и потому больше всего страдает чрезмерным туризмом", - сказал он.

Отмечается, что чрезмерный туризм признан актуальной проблемой Венеции.

Площадь города составляет всего 7,6 кв. км, но в 2019 году оно приняло около 13 млн туристов. Ожидается, что в ближайшие годы количество посетителей превысит уровень пандемии.

"Цель состоит в том, чтобы пригласить ежедневных туристов выбирать "непиковые" дни", - объяснил член городского совета по вопросам туризма.