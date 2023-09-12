Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Венеция планирует ввести ежедневную плату для туристов в размере €5

Венеция планирует ввести ежедневную плату для туристов в размере €5

12 сентября, 2023 вторник
09:55
Мир

Власти итальянской Венеции предлагают ввести для посетителей плату 5 евро за один день в городе. Таким образом, планируется контролировать туризм

Об этом пишет BBC.

Проект предусматривает, что все посетители Венеции от 14 лет должны будут оплатить сбор и забронировать вход в город заранее.

Член городского совета по туризму Симоне Вентурини говорит, что в следующем году испытания будут проходить в период расцвета туризма.

"Венеция является одним из самых посещаемых европейских городов... и потому больше всего страдает чрезмерным туризмом", - сказал он.

Отмечается, что чрезмерный туризм признан актуальной проблемой Венеции.

Площадь города составляет всего 7,6 кв. км, но в 2019 году оно приняло около 13 млн туристов. Ожидается, что в ближайшие годы количество посетителей превысит уровень пандемии.

"Цель состоит в том, чтобы пригласить ежедневных туристов выбирать "непиковые" дни", - объяснил член городского совета по вопросам туризма.

  • 1 августа ЮНЕСКО рекомендовало внести Венецию в список находящихся под угрозой исчезновения городов. Согласно отчету, культовому итальянскому городу грозит "необратимый" вред от чрезмерного туризма, застройки и повышения уровня моря из-за изменения климата.
Общество
Италия
туризм
Читайте также:
Роберт Левандовські (праворуч), Албанія - Польща
11 сентября, 2023 понедельник
Евро-2024: Польша проиграла Албании, результаты других матчей 10 сентября
11 сентября, 2023 понедельник
В ГУР оценили вероятность объявления публичной мобилизации осенью
11 сентября, 2023 понедельник
Россияне отказываются эвакуировать с поля боя собственных раненых и убитых солдат - ISW
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.46
    Покупка 37.46
    Продажа 38.18
  • EUR
    Покупка 40.3
    Продажа 41.28
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
12 сентября
10:55
Обзор
Россия будет воевать северокорейскими боеприпасами, Украина на шаг ближе к возвращению Крыма. Акценты мировых СМИ 12 сентября
10:54
Эксклюзив
Власти Белой Церкви планируют приобрести убыточную ТЭЦ за 300 млн грн
10:47
Владимир Путин
Путин предлагает праздновать в РФ день утверждения оккупации украинских территорий
10:45
РФ за сутки атаковала 9 областей Украины: 2 человека погибли, 10 ранены
10:35
Латвия планирует закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью: открытым остается один
10:31
Посланник Папы Римского посетит Китай. Это последний этап его миссии по миру
10:25
Управление РЭБ Генштаба ВСУ: на некоторых участках фронта бывает 250-300 БПЛА в воздухе одновременно
10:21
Зеленский ветировал закон об электронном декларировании
10:05
Обновлено
Евро-2024: Ребров рассказал о кадровых проблемах сборной Украины перед игрой с Италией
10:02
OPINION
Почему бы Резникову не забрать с собой Маляр и Остащенко
09:54
СБУ задержала агента ФСБ, устраивавшего кибератаки на государственные органы Украины
09:45
Инфографика
Курс валют на 12 сентября: сколько стоят доллар и евро в обменниках
09:42
Скандал с отключенным Starlink в Крыму: в Сенате США требуют провести расследование в отношении действий Илона Маска
09:34
Обновлено
Мощное землетрясение в Марокко: число погибших превысило 2 800 человек
09:23
Эксклюзив
Сергей Згурец
"Появляется еще одна важная точка, где ВСУ будут создавать проблемы для врага": Згурец об уходе россиян из Опытного
09:08
Москва
Россия усиливает ПВО вокруг Москвы, чтобы "эффективнее" защищаться от атак БПЛА, - британская разведка
08:57
Экс-глава австрийского МИД Кнайсль сообщила о переезде в Санкт-Петербург
08:45
Обновлено
В РФ пассажирский самолет со 170 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в поле
08:40
Оккупационная "власть" в Луганской области будет платить за рождение ребенка только через 5 лет после получения паспорта РФ, - ОВА
08:06
США разрешили перевод $6 млрд в рамках соглашения с Ираном об обмене заключенными
08:02
OPINION
Путин будет вести долгую войну в Украине, соединив ее с репрессиями в России
07:57
Обновлено
Россия за сутки потеряла еще 550 военных, 8 танков и 33 артсистемы, - Генштаб ВСУ
07:49
Чемпион мира по футболу был пойман на допинге
07:07
Евро-2024: расписание отборочных матчей и трансляций 12 сентября
06:58
Ким Чен Ын на бронепоезде приехал в РФ на переговоры с Путиным
06:42
Писатель Стивен Кинг вышел к фанатам в кепке с надписью "Украина"
06:30
Украина повторила лучший в истории результат на ЧЕ по волейболу
06:29
В Совете Европы подписали декларацию о "полной ответственности" РФ за агрессию против Украины
05:58
ВСУ активно использует муляжи техники, на которые армия РФ тратит ценные дроны и ракеты, - CNN
05:51
Италия – Украина: где и когда смотреть матч отбора Евро-2024
05:37
В ООН обнародовали новый отчет о количестве жертв агрессии РФ среди гражданских украинцев
05:24
Евро-2024: Португалия забила 9 голов Люксембурга, результаты других матчей 11 сентября
05:10
В Британии умер ученый, клонировавший овцу Долли
04:42
Конгресc США
Это в интересах Америки: лидер республиканцев в Сенате США призвал продлить поддержку Украины
04:14
Дональд Трамп
Трамп обжалует обвинения по вмешательству в выборы и требует самоотвода судьи
03:46
Пограничники РФ жалуются на плохое оснащение: боятся рейдов и дронов ВСУ, - ISW
03:18
В США пообещали без колебаний ввести новые санкции против КНДР и РФ в случае передачи оружия
02:50
Латвия и Эстония на фоне войны РФ в Украине заказали системы ПВО IRIS-T на €400 млн
02:22
В Киеве полицейский получил ранения при задержании особо опасного злоумышленника
01:54
Наводнения в Ливии: из-за разрушения дамбы погибли более 2 тыс. человек
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV