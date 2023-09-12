Венеция планирует ввести ежедневную плату для туристов в размере €5
Власти итальянской Венеции предлагают ввести для посетителей плату 5 евро за один день в городе. Таким образом, планируется контролировать туризм
Об этом пишет BBC.
Проект предусматривает, что все посетители Венеции от 14 лет должны будут оплатить сбор и забронировать вход в город заранее.
Член городского совета по туризму Симоне Вентурини говорит, что в следующем году испытания будут проходить в период расцвета туризма.
"Венеция является одним из самых посещаемых европейских городов... и потому больше всего страдает чрезмерным туризмом", - сказал он.
Отмечается, что чрезмерный туризм признан актуальной проблемой Венеции.
Площадь города составляет всего 7,6 кв. км, но в 2019 году оно приняло около 13 млн туристов. Ожидается, что в ближайшие годы количество посетителей превысит уровень пандемии.
"Цель состоит в том, чтобы пригласить ежедневных туристов выбирать "непиковые" дни", - объяснил член городского совета по вопросам туризма.
- 1 августа ЮНЕСКО рекомендовало внести Венецию в список находящихся под угрозой исчезновения городов. Согласно отчету, культовому итальянскому городу грозит "необратимый" вред от чрезмерного туризма, застройки и повышения уровня моря из-за изменения климата.
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