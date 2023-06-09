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Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах, - Малюська

9 июня, 2023 пятница
19:24
Общество

Европейская комиссия за демократию через право рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах

Об этом заявил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

"Ключевое решение, которое приняла Венецианская комиссия - рекомендовать Украине отложить имплементацию закона об олигархах. Почему? Учитывая войну", - сказал Малюська.

Министр пояснил, что из-за войны влияния олигархов в Украине ослаблено и поэтому закон может вообще не понадобиться.

"Война существенно изменяет баланс сил в Украине, существенно уменьшает влияние олигархов, и это как разрушение их предприятий, так и функционирование органов государственной власти во время войны. Поэтому должным образом оценить влияние закона об олигархах на политическую систему, на правовую систему, крайне сложно. Поэтому они рекомендуют подождать, посмотреть, как, когда закончится война, после нашей победы и, соответственно, потом определиться с законодательством об олигархах - имплементировать, менять, а может вообще тогда олигархов не будет и потребности в законе не будет и его нужно будет и отменить", - сказал Малюска.

В то же время министр подчеркнул, что пауза в вопросе закона об олигархах продлится недолго.

"Закон об олигархах пока на паузе. Но эта пауза продлится недолго. Мы вернемся к этому вопросу вместе с Венецианской комиссией, чтобы посмотреть и достать олигархов, если они еще будут оставаться олигархами, а не станут обычными порядочными бизнесменами, а может и бизнес передадут на благотворительность", - сказал Малюска.

Министр напомнил, что приведение закона об олигархах к европейским требованиям является условием для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Условием для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС стала имплементация закона об олигархах в соответствии с заключением Венецианской комиссии. Такое условие нам спустила  Еврокомиссия. Это одно из семи условий, выполнение которых приведет к тому, что мы начнем переговоры о вступлении в ЕС. Более того, Еврокомиссия поставила такое же условие для Грузии и Молдовы", - сказал Малюська.

  • Венецианская комиссия получила для оценки законопроект об олигархах 16 сентября 2021 года.
  • 23 сентября того же года Верховная Рада приняла закон о статусе олигархов в Украине.
  • 24 сентября глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил президента Владимира Зеленского предоставить закон об олигархах для оценки.
  • 30 сентября тогдашний спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил , что закон об олигархах направят в Венецианскую комиссию после подписания Зеленским.
  • В начале ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах , который должен вступить в силу через 6 месяцев после официальной публикации. Согласно окончательной редакции, определение олигархов является прерогативой СНБО, возглавляемой главой государства. Предполагается, что лиц, которые будут внесены в реестр олигархов, обяжут подавать электронные декларации по примеру госслужащих.
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