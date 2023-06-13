Венецианская комиссия раскритиковала закон о нацменьшинствах, в частности в контексте языка
Венецианская комиссия в понедельник обнародовала критический вывод о законе Украины "О национальных меньшинствах (сообществе)", принятие которого есть среди рекомендаций Еврокомиссии для предоставления кандидатского статуса
Об этом сообщает "Европейская правда".
Специалисты "Венециалки" в целом приветствовали принятие закона о нацменьшинствах в Украине, а также отметили сотрудничество украинских властей в подготовке заключения. В то же время, для полного соответствия международным стандартам они рекомендуют "пересмотреть ряд положений" закона.
Большинство рекомендаций касается использования языка национальных меньшинств, предусмотренных в статье 10. Среди прочего, Венецианская комиссия призывает распространить право на проведение мероприятий на языках меньшинства на всех людей и исключить обязательство обеспечивать их украинский перевод "или по крайней мере пересмотреть его в свете принципа пропорциональности".
Также эксперты Совета Европы просят пересмотреть обязательства, связанные с изданием книг языками нацменьшинств и книжными магазинами, уточнить вопрос перевода "надписей официальных названий и информации для общего ознакомления на язык меньшинства" и принять методологию использования языков нацменьшинств в органах власти (ныне закон предусматривает , которую должно разработать правительство).
Рекомендации касаются пересмотра и других законов, в частности, касающихся "ограничения свободы использования языка меньшинств и дифференцированного отношения к языкам меньшинств" и права на доступ к СМИ на языках меньшинств путем отмены языковых квот в законе "О медиа".
Отдельно "Венецианская" просит в очередной раз отложить перевод системы образования на украинский язык и продолжение переходного периода, пересмотрев его в свете предварительного заключения комиссии.
- Закон "О национальных меньшинствах (сообществах)" был принят Верховной Радой в декабре 2022 года вступил в силу в Украине в марте 2023 года. Этот закон – среди семи рекомендаций Еврокомиссии, которые Украина должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС. При этом в рекомендациях прописано, что закон должен учитывать мнение "Венецианской". Украина не обращалась за таким выводом перед принятием закона, хотя и использовала предварительные выводы ВК и спросила мнение других институтов Совета Европы. Но Венецианская комиссия приняла решение проанализировать закон без запроса из Киева.
- Президент Румынии Клаус Иоганнис призвал Владимира Зеленского пересмотреть этот закон. Президент Украины пообещал учесть пожелания Бухареста. Также к этой теме неоднократно возвращалась Венгрия, говоря об ущемлении прав закарпатских венгров.
- В феврале ПАСЕ по венгерско-румынской инициативе обратилась к Венецианской комиссии из-за прав нацменьшинств в Украине.
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