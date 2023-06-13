Об этом сообщает "Европейская правда".

Специалисты "Венециалки" в целом приветствовали принятие закона о нацменьшинствах в Украине, а также отметили сотрудничество украинских властей в подготовке заключения. В то же время, для полного соответствия международным стандартам они рекомендуют "пересмотреть ряд положений" закона.

Большинство рекомендаций касается использования языка национальных меньшинств, предусмотренных в статье 10. Среди прочего, Венецианская комиссия призывает распространить право на проведение мероприятий на языках меньшинства на всех людей и исключить обязательство обеспечивать их украинский перевод "или по крайней мере пересмотреть его в свете принципа пропорциональности".

Также эксперты Совета Европы просят пересмотреть обязательства, связанные с изданием книг языками нацменьшинств и книжными магазинами, уточнить вопрос перевода "надписей официальных названий и информации для общего ознакомления на язык меньшинства" и принять методологию использования языков нацменьшинств в органах власти (ныне закон предусматривает , которую должно разработать правительство).

Рекомендации касаются пересмотра и других законов, в частности, касающихся "ограничения свободы использования языка меньшинств и дифференцированного отношения к языкам меньшинств" и права на доступ к СМИ на языках меньшинств путем отмены языковых квот в законе "О медиа".

Отдельно "Венецианская" просит в очередной раз отложить перевод системы образования на украинский язык и продолжение переходного периода, пересмотрев его в свете предварительного заключения комиссии.