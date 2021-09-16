Венецианская комиссия получила для оценки законопроект об олигархах
Венецианская комиссия подтвердила, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил оценить законопроект об олигархах
Об этом говорится на сайте комиссии.
Там указано, что в письме от 10 сентября Разумков попросил заключение Венецианской комиссии по законопроекту "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархи)".
- 2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали четыре фракции парламента.
- 10 сентября Разумков направил законопроект №5599 об олигархах для получения заключения в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).
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