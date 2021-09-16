Венецианская комиссия получила для оценки законопроект об олигархах

Об этом говорится на сайте комиссии.



Там указано, что в письме от 10 сентября Разумков попросил заключение Венецианской комиссии по законопроекту "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархи)".

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали четыре фракции парламента.

10 сентября Разумков направил законопроект №5599 об олигархах для получения заключения в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).