Венецианская комиссия перенесла рассмотрение закона об олигархах

Об этом написала постоянная представительница Конституционного Суда в Верховной Раде Ольга Совгиря.



"Бюро Венецианской комиссии сообщило о перенесении рассмотрения вопроса о предоставлении заключения по закону Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" на следующую пленарную сессию Комиссии, которая состоится во второй половине января 2022 года", - сообщила она.



Также Совгиря добавила, что вывод будет предоставлен по срочной процедуре.



Она напомнила, что предварительно рассмотрение этого вопроса планировалось на 10-11 декабря 2021 года на 129-й пленарной сессии Венецианской комиссии.

Напомним, 16 сентября 2021 года Венецианская комиссия получила для оценки законопроект об олигархах.

23 сентября Верховная Рада приняла закон о статусе олигархов в Украине.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил Разумкова поставить на переголосование принятый 23 сентября закон об олигархах в связи с юридической коллизией. Ведь народные депутаты учли одновременно три правки, противоречащие друг другу.

24 сентября глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить закон об олигархах для оценки.

30 сентября Дмитрий Разумков заявил, что закон об олигархах повторно направят в Венецианскую комиссию после подписания Зеленским.

В начале ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах (проект №5599). Он вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации. Согласно окончательной редакции определение олигархов – это прерогатива СНБО, которую возглавляет глава государства. Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны представлять электронную декларацию наравне с чиновниками.

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