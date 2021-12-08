Венецианская комиссия перенесла рассмотрение закона об олигархах
Бюро Венецианской комиссии перенесло рассмотрение закона об олигархах на январь 2022 года
Об этом написала постоянная представительница Конституционного Суда в Верховной Раде Ольга Совгиря.
"Бюро Венецианской комиссии сообщило о перенесении рассмотрения вопроса о предоставлении заключения по закону Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" на следующую пленарную сессию Комиссии, которая состоится во второй половине января 2022 года", - сообщила она.
Также Совгиря добавила, что вывод будет предоставлен по срочной процедуре.
Она напомнила, что предварительно рассмотрение этого вопроса планировалось на 10-11 декабря 2021 года на 129-й пленарной сессии Венецианской комиссии.
- Напомним, 16 сентября 2021 года Венецианская комиссия получила для оценки законопроект об олигархах.
- 23 сентября Верховная Рада приняла закон о статусе олигархов в Украине.
- Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил Разумкова поставить на переголосование принятый 23 сентября закон об олигархах в связи с юридической коллизией. Ведь народные депутаты учли одновременно три правки, противоречащие друг другу.
- 24 сентября глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить закон об олигархах для оценки.
- 30 сентября Дмитрий Разумков заявил, что закон об олигархах повторно направят в Венецианскую комиссию после подписания Зеленским.
- В начале ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах (проект №5599). Он вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации. Согласно окончательной редакции определение олигархов – это прерогатива СНБО, которую возглавляет глава государства. Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны представлять электронную декларацию наравне с чиновниками.
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