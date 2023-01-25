Венецианская комиссия отказалась от участия в отборе судей КСУ до выполнения ее рекомендаций по соответствующему закону
Венецианская комиссия отказалась от назначения членов в Совещательную группу экспертов, которая должна участвовать в отборе судей КСУ, пока не будут выполнены ее рекомендации по исправлению соответствующего закона
Об этом говорится в письме главы Венецианской комиссии Клер Бази-Малори на имя спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.
Письмо сопровождается разъяснениями к рекомендациям Венецианской комиссии, опубликованным уже после одобрения закона в парламенте в декабре 2022 года, где указывается, что ключевые из них не изменились.
Хотя большинство ключевых рекомендаций были выполнены, две ключевые - по поводу полномочий ДГЭ и его состава - не были учтены в принятом законе. Речь идет о том, что количество членов Совещательной группы экспертов должно насчитывать семь человек (а не шесть), причем большинство – четыре – должны составлять международные эксперты; кроме того, кандидаты, признанные ДГЭ как недобродетельные, не могут быть назначены на должность судей КСУ.
Поэтому Венецианская комиссия не будет делегировать членов в Совещательную группу экспертов по отбору судей КСУ до внесения изменений в соответствующий закон. Глава комиссии предложила украинской стороне помощь с подготовкой соответствующих наработок в закон о Конституционном суде, чтобы учесть указанные рекомендации.
- 6 декабря соучредитель и глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков заявил, что судебная мафия планирует оттянуть создание судебного дисциплинарного органа. Таким образом, она пытается фактически сорвать судебную реформу и вместе с ней евроинтеграцию Украины.
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