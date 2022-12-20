Об этом со ссылкой на вывод "Венециалки" сообщил Фонд DEJURE.

В заключении эксперты Совета Европы указывают, что в Совещательную группу экспертов (ДГЭ), которая будет проверять кандидатов в КСУ, необходимо включить еще одного, седьмого члена из независимых международных экспертов.

Кроме того, решения ГГЭ должны быть обязательными к исполнению, то есть не прошедший проверку кандидат не может ни при каких обстоятельствах быть назначен судьей КСУ.

Принятый Верховной Радой законопроект предусматривает шесть членов ДГЭ, из которых трое являются независимыми экспертами, а остальные назначаются президентом, Верховной Радой и Съездом судей, при чем без голоса последних ни одно решение принять невозможно. Седьмой независимый эксперт позволит нивелировать политическое влияние на комиссию, указывают в Фонде DEJURE.

"Примечательно, что на этот раз ИК на своем пленарном заседании не поддержала срочный вывод, подготовленный Бюро Венецианской Комиссии (ее руководящий орган), а утвердила отдельный вывод. Это второй раз в истории, когда "Венецианская" не поддерживает срочное заключение по Украине", - отмечают эксперты.

Напомним, 13 декабря парламентское большинство поддержало проект закона №7662 об "совершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда", но без правки о количестве членов ГГЭ, направленной на эффективность независимого отбора судей.

Ранее эксперты в сфере судебной реформы предупреждали, что это может сделать КС подконтрольным властям и просили парламент не принимать закон в таком виде.

Законопроект уже был подписан председателем Верховной Рады, поэтому, чтобы учесть замечания Венецианской комиссии, на него должен наложить вето президент Владимир Зеленский.

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