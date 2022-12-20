Закон о КСУ: Венецианская комиссия рекомендует, чтобы большинство экспертов по отбору судей были независимыми
Венецианская комиссия опубликовала обновленный вывод о законопроекте в №7662 об "совершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда", принятие которого является одним из требований для начала переговоров о членстве Украины в ЕС
Об этом со ссылкой на вывод "Венециалки" сообщил Фонд DEJURE.
В заключении эксперты Совета Европы указывают, что в Совещательную группу экспертов (ДГЭ), которая будет проверять кандидатов в КСУ, необходимо включить еще одного, седьмого члена из независимых международных экспертов.
Кроме того, решения ГГЭ должны быть обязательными к исполнению, то есть не прошедший проверку кандидат не может ни при каких обстоятельствах быть назначен судьей КСУ.
Принятый Верховной Радой законопроект предусматривает шесть членов ДГЭ, из которых трое являются независимыми экспертами, а остальные назначаются президентом, Верховной Радой и Съездом судей, при чем без голоса последних ни одно решение принять невозможно. Седьмой независимый эксперт позволит нивелировать политическое влияние на комиссию, указывают в Фонде DEJURE.
"Примечательно, что на этот раз ИК на своем пленарном заседании не поддержала срочный вывод, подготовленный Бюро Венецианской Комиссии (ее руководящий орган), а утвердила отдельный вывод. Это второй раз в истории, когда "Венецианская" не поддерживает срочное заключение по Украине", - отмечают эксперты.
Напомним, 13 декабря парламентское большинство поддержало проект закона №7662 об "совершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда", но без правки о количестве членов ГГЭ, направленной на эффективность независимого отбора судей.
Ранее эксперты в сфере судебной реформы предупреждали, что это может сделать КС подконтрольным властям и просили парламент не принимать закон в таком виде.
Законопроект уже был подписан председателем Верховной Рады, поэтому, чтобы учесть замечания Венецианской комиссии, на него должен наложить вето президент Владимир Зеленский.
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