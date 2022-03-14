Венедиктова заявила о возможном обмене пленными между Украиной и РФ
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова анонсировала обмен пленными
Об этом она заявила в эфире Национального телемарафона, передает Еспресо.TV.
"Не хочу комментировать то, что может причинить вред военным, потому что скоро мы можем начать обмены пленных", - сказала Венедиктова.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что около 500-600 россиян сдались в плен.
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