Венедиктова заявила о возможном обмене пленными между Украиной и РФ

Об этом она заявила в эфире Национального телемарафона, передает Еспресо.TV.



"Не хочу комментировать то, что может причинить вред военным, потому что скоро мы можем начать обмены пленных", - сказала Венедиктова.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что около 500-600 россиян сдались в плен.