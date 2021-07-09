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Венедиктова забрала у своего заместителя Мамедова всю работу

9 июля, 2021 пятница
19:04

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова забрала у собственного заместителя Гюндуза Мамедова руководство Департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию, а также тренинговый центр прокуроров

Об этом говорится в приказе Венедиктовой от 8 июля, передает Бабель.

В документе фамилия Мамедова не упоминается.

Департамент защиты интересов детей и противодействия насилию передали Игорю Мустеца, а взаимодействие с тренинговым центром прокуроров - Алексею Симоненко

29 июня Венедиктова забрала у Мамедова департамент, который расследует преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта с РФ

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Гюндуз Мамедов
Ирина Венедиктова
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