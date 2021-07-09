Венедиктова забрала у своего заместителя Мамедова всю работу

Об этом говорится в приказе Венедиктовой от 8 июля, передает Бабель.

В документе фамилия Мамедова не упоминается.

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