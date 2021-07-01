Венедиктова взяла в управление департамент по расследованию преступлений, совершенных во время агрессии РФ
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова унесла в свое управление департамент, который расследует преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта с РФ
На сайте Офиса генпрокурора есть соответствующий приказ от 30 июня, передает Бабель .
В приказе предлагается добавить департамент в сферу ответственности генпрокурора. Подписал его Якубовский.
29 чевня Венедиктова передала руководство департаментом Максиму Якубовскому, которого связывают с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
Департамент также расследует дело о ОО "Украинский выбор" Виктора Медведчука, с которой работал Якубовский.
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