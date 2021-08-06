Венедиктова взяла на контроль дело о смерти главы БГУ Шишова

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .



"Мы заслушиваем дело каждый день. Почему не появляется информация? Потому что еще слишком рано говорить об этом", - сказала генпрокурор.

По ее словам, расследование находится на ее контроле.

"Это дело может быть политизировано. Я стараюсь как можно меньше втягиваться даже в возможные элементы геополитики", - добавила Венедиктова.

Напомним, 2 августа Виталий Шишов вышел на прогулку в Киеве и не вернулся

3 августа его нашли повешенным в парке.

В Белорусском доме, чьим соучредителем был Виталий Шишов, заявили о слежке за ним.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что по поводу слежки в полицию не обращались

Прокуратура начала расследовать дело, квалифицировав его как умышленное убийство.