Венедиктова взяла на контроль дело о смерти главы БГУ Шишова
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова взяла под контроль дело о смерти руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова в Киеве
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Мы заслушиваем дело каждый день. Почему не появляется информация? Потому что еще слишком рано говорить об этом", - сказала генпрокурор.
По ее словам, расследование находится на ее контроле.
"Это дело может быть политизировано. Я стараюсь как можно меньше втягиваться даже в возможные элементы геополитики", - добавила Венедиктова.
- Напомним, 2 августа Виталий Шишов вышел на прогулку в Киеве и не вернулся
- 3 августа его нашли повешенным в парке.
- В Белорусском доме, чьим соучредителем был Виталий Шишов, заявили о слежке за ним.
- Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что по поводу слежки в полицию не обращались
- Прокуратура начала расследовать дело, квалифицировав его как умышленное убийство.
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