Венедиктова вызвала Тупицкого для вручения нового подозрения, - адвокат
Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова вызывает экс-главу КСУ Александра Тупицкого 16 июля на 11:00 для вручения уведомления о подозрении
Об этом сообщил адвокат Тупицкого Ростислав Кравец в Facebook.
Он заявил о нарушении норм УПК при вручении повестки.
"Самого подозрения, правда, еще нет, но к утру планируют написать ... Судейское самоуправление и Высший совет правосудия пока молчат", - сообщил Кравец.
- Напомним, что Верховный Суд заявил , что признал незаконным указ Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда, ведь президент вышел за рамки своих полномочий.
- Представитель президента Украины Владимира Зеленского заявил , что возвращение Александра Тупицкого в Конституционный Суд - это попытка сорвать проведение судебной реформы.
- В ОПУ впоследствии сообщили, что обжалуют решение Верховного Суда.
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