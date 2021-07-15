Венедиктова вызвала Тупицкого для вручения нового подозрения, - адвокат

Об этом сообщил адвокат Тупицкого Ростислав Кравец в Facebook.



Он заявил о нарушении норм УПК при вручении повестки.



"Самого подозрения, правда, еще нет, но к утру планируют написать ... Судейское самоуправление и Высший совет правосудия пока молчат", - сообщил Кравец.

Напомним, что Верховный Суд заявил , что признал незаконным указ Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда, ведь президент вышел за рамки своих полномочий.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского заявил , что возвращение Александра Тупицкого в Конституционный Суд - это попытка сорвать проведение судебной реформы.

В ОПУ впоследствии сообщили, что обжалуют решение Верховного Суда.