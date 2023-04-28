Венедиктова стала послом в Лихтенштейне по совместительству, а Гаман – послом в Королевстве Камбоджа.
Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Швейцарии Ирину Венедиктову по совместительству послом в Княжестве Лихтенштейн, а также посла Украины во Вьетнаме Александра Гамана послом в Королевстве Камбоджа по совместительству
Соответствующие указы №241/2023 и №242/2023 обнародованы на сайте главы государства.
"Назначить Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Швейцарской Конфедерации Венедиктову Ирину Валентиновну Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству", - говорится в документе.
Президент назначил посла Украины во Вьетнаме Александра Гамана послом в Королевстве Камбоджа по совместительству.
"Назначить Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Социалистической Республике Вьетнам Гамана Александра Витальевича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Королевстве Камбоджа по совместительству", - говорится в указе.
- 28 апреля президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Валерию Залужному отправлять на фронт военкомов из центров комплектаций - их места займут ранее раненые военные.
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