Венедиктова: реакция по нападению на журналистов в Днепре будет адекватной, дело на контроле
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что дело по нападению на журналистов "Украинской правды" в аэропорту Днепра под контролем, и пообещала изучить действия всех причастных
Об этом она написала в Фейсбуке .
По словам генпрокурорки, она пересмотрела всю имеющуюся в интернете информацию о нападении на съемочную группу журналиста-расследователя Михаила Ткача из издания "Украинская правда", произошедшего в аэропорту Днепра. Ирина Венедиктова поручила прокурорам немедленно включиться в работу, а руководитель прокуратуры Днепропетровской области 14 февраля лично о ходе проведения счётных действий.
"Реакция будет адекватной. Дело на контроле. Охрана должна охранять, а не… Изучим внимательно действия всех причастных. Без исключения", - подчеркнула генпрокурор.
- Напомним, 13 февраля в Днепре напали с ножом на съемочную группу журналиста Михаила Ткача.
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