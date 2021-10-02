Венедиктова рассказала о двух основных версиях покушения на Шефира
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что следствие рассматривает две основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
По ее словам следствие рассматривает более 10 версий, две из которых являются основными.
"Что касается версий, они были озвучены сразу же. Когда я давала первые комментарии, сказала очень осторожно, что есть две основные версии, но мы не исключаем и обрабатываем другие. У нас более десятка версий, по которым мы работаем", - сказала Венедиктова на брифинга в Трускавце, где она находится на выездном заседании фракции "Слуги народа".
В то же время генеральный прокурор отвергла версию, что покушение могло быть постановкой.
"Что касается постановки, я этот вопрос решила для себя сразу же, поскольку это было вопросом номер один, когда я об этом услышала 22 сентября. Именно поэтому я прибыла посмотреть на автомобиль, на водителя, которого еще" скорая "не увезла. У меня не было даже сомнений, что это - не постановка ... И когда ты видишь кучность пуль, когда понимаешь, что авто двигалось при этом, каким образом шли шара, когда менялась скорость, каким образом совпадает рана с отверстиями на дверь. То есть это не постановка, это было понятно еще 22 сентября ", - пояснила Венедиктова.
- Напомним, 22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского, в прошлом сценариста и продюсера студии "Квартал 95", выходца из Кривого Рога Сергея Шефира. Авто Шефира не бронированно. Услугами охраны он не пользуется.
- Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.
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