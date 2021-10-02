Венедиктова рассказала о двух основных версиях покушения на Шефира

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

По ее словам следствие рассматривает более 10 версий, две из которых являются основными.

"Что касается версий, они были озвучены сразу же. Когда я давала первые комментарии, сказала очень осторожно, что есть две основные версии, но мы не исключаем и обрабатываем другие. У нас более десятка версий, по которым мы работаем", - сказала Венедиктова на брифинга в Трускавце, где она находится на выездном заседании фракции "Слуги народа".

В то же время генеральный прокурор отвергла версию, что покушение могло быть постановкой.

"Что касается постановки, я этот вопрос решила для себя сразу же, поскольку это было вопросом номер один, когда я об этом услышала 22 сентября. Именно поэтому я прибыла посмотреть на автомобиль, на водителя, которого еще" скорая "не увезла. У меня не было даже сомнений, что это - не постановка ... И когда ты видишь кучность пуль, когда понимаешь, что авто двигалось при этом, каким образом шли шара, когда менялась скорость, каким образом совпадает рана с отверстиями на дверь. То есть это не постановка, это было понятно еще 22 сентября ", - пояснила Венедиктова.

Напомним, 22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского, в прошлом сценариста и продюсера студии "Квартал 95", выходца из Кривого Рога Сергея Шефира. Авто Шефира не бронированно. Услугами охраны он не пользуется.

Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.

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