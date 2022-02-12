Венедиктова просит Ярославского вернуться из Лондона: "Я вам обещаю, что все будет по закону"
Генеральная прокурор Украины Ирина Венедиктова призвала предпринимателя Александра Ярославского вернуться из Великобритании и пообещала ему честное и профессиональное расследование
С таким заявлением чиновник выступила сегодня, 12 февраля 2022 года, информирует Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина. .
"Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, справедливо, я вам обещаю, что мы не будем ничего превращать в политические игры, но давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-то фарс. Возвращайтесь в Украину. Я вам обещаю, что все будет по закону, все будет честно, профессионально и быстро. Мы выполним все следственные действия. Здесь гарантия – мое слово", - сказала Венедиктова.
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Она отказалась отвечать, имеет ли следствие информацию, где во время ДТП находились водитель, заявивший о своей причастности к происшествию, и Ярославский, а также на другие вопросы, касающиеся хода следствия.
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"Следствие работает. Подробности сказать не могу, но следствие работает", - сказала Венедиктова.
- Как сообщалось, после смертельного ДТП с участием якобы авто из кортежа Ярославского бизнесмен вылетел к семье в Лондон.
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