Венедиктова после отставки с поста генпрокурора станет послом в Швейцарии
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что подписал представление президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии
Об этом глава МИД Кулеба заявил в интервью Укринформу .
"Я подписал представление на назначение г-жи Венедиктовой послом в Швейцарии. Эта идея родилась в кругу нескольких людей - сидели обсуждали и была найдена такая опция", - сказал Кулеба.
Он добавил, что практика политических назначений на дипломатические должности является распространенной и используется во многих странах.
"Это абсолютно нормально, когда мы заводим в систему людей извне, но обязательно с компетенциями, которые позволят им эффективно выполнять функции посла. Я считаю, что у Венедиктовой есть эти компетенции. Ее работа с международными партнерами в последние месяцы как раз показала, что она может проявить себя на международном треке", - убежден Кулеба.
- 19 июля Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора. В тот же день за увольнение проголосовали 264 народных депутата .
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