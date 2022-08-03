Об этом глава МИД Кулеба заявил в интервью Укринформу .

"Я подписал представление на назначение г-жи Венедиктовой послом в Швейцарии. Эта идея родилась в кругу нескольких людей - сидели обсуждали и была найдена такая опция", - сказал Кулеба.

Он добавил, что практика политических назначений на дипломатические должности является распространенной и используется во многих странах.

"Это абсолютно нормально, когда мы заводим в систему людей извне, но обязательно с компетенциями, которые позволят им эффективно выполнять функции посла. Я считаю, что у Венедиктовой есть эти компетенции. Ее работа с международными партнерами в последние месяцы как раз показала, что она может проявить себя на международном треке", - убежден Кулеба.

19 июля Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора. В тот же день за увольнение проголосовали 264 народных депутата .

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