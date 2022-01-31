Венедиктова подписала подозрение нардепу-"слуге" Кузьминых
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, которого детективы НАБУ задержали на взятке 28 января
Об этом Венедиктова сообщила в Facebook.
"В прошлую пятницу (28 января, - ред.) детективами НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП был задержан народный депутат Украины 9 созыва", - написала генпрокурор.
Венедиктова отметила, что нардеп подозревается в совершении преступления с использованием служебных полномочий и влияния. По ее словам, правонарушение было совершено в сфере медицины.
"Уверена, что президент Украины, парламентарии, члены КМУ вкладывали совсем другое содержание в процессы, связанные с развитием и поддержкой охраны здоровья - совсем не тот, с которым столкнулись в этом случае детективы и прокуроры... Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд", – отметила Венедиктова.
- Напомним, 28 января детективы НАБУ задержали народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых при извлечении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.
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