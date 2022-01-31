Венедиктова подписала подозрение нардепу-"слуге" Кузьминых

Об этом Венедиктова сообщила в Facebook.



"В прошлую пятницу (28 января, - ред.) детективами НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП был задержан народный депутат Украины 9 созыва", - написала генпрокурор.



Венедиктова отметила, что нардеп подозревается в совершении преступления с использованием служебных полномочий и влияния. По ее словам, правонарушение было совершено в сфере медицины.

"Уверена, что президент Украины, парламентарии, члены КМУ вкладывали совсем другое содержание в процессы, связанные с развитием и поддержкой охраны здоровья - совсем не тот, с которым столкнулись в этом случае детективы и прокуроры... Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд", – отметила Венедиктова.