Венедиктова обсудила расследование военных преступлений России со Специальным представителем ЕС по правам человека
Генеральный прокурор Украины и спецпредставитель Европейского Союза по правам человека Эймон Гилмор обсудили роль Консультативной группы, созданной ЕС, США и Великобританией для расследования военных преступлений РФ в Украине
Об этом Ирина Венедиктова написала в Facebook.
"Спецпредставитель Евросоюза уже побывал на местах совершения военных преступлений РФ в Ирпене и Буче и пообщался с потерпевшими. Обсудили вопросы активного взаимодействия и координации усилий с гражданским обществом", — написала Генпрокурор.
Она сообщила, что обсудила с Эймоном Гилмором роль Atrocity Crimes Advisory Group – Консультативной группы, созданной ЕС, США и Великобританией для Офиса Генпрокурора.
"Практическая экспертная помощь и работа вместе с иностранными коллегами "на земле" - залог эффективности расследований военных преступлений и правосудия на национальном и на международном уровне. Наш нынешний результат - 118 подозреваемых и уже 6 приговоров, стал возможен благодаря тому, что мы были не одни на юридическом фронте", — считает Ирина Венедиктова.
Спецпредставитель ЕС по правам человека поздравил ратификацию Украиной Стамбульской конвенции, — сообщила Генпрокурор Украины.
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