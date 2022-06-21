Об этом Ирина Венедиктова написала в Facebook.

"Спецпредставитель Евросоюза уже побывал на местах совершения военных преступлений РФ в Ирпене и Буче и пообщался с потерпевшими. Обсудили вопросы активного взаимодействия и координации усилий с гражданским обществом", — написала Генпрокурор.

Она сообщила, что обсудила с Эймоном Гилмором роль Atrocity Crimes Advisory Group – Консультативной группы, созданной ЕС, США и Великобританией для Офиса Генпрокурора.

"Практическая экспертная помощь и работа вместе с иностранными коллегами "на земле" - залог эффективности расследований военных преступлений и правосудия на национальном и на международном уровне. Наш нынешний результат - 118 подозреваемых и уже 6 приговоров, стал возможен благодаря тому, что мы были не одни на юридическом фронте", — считает Ирина Венедиктова.

Спецпредставитель ЕС по правам человека поздравил ратификацию Украиной Стамбульской конвенции, — сообщила Генпрокурор Украины.

17 июня Reuters сообщил, что Комиссии ООН по расследованию военных преступлений, совершенных в Украине во время российского вторжения, пока не удалось "установить контакт" с Россией.

17 июня эксомбудсмен Людмила Денисова в эфире Эспрессо рассказала, что отвечать за военные преступления в Украине будут не только Путин и его окружение, но и ряд чиновников РФ, принимавших решение о депортациях и насилиях в отношении украинцев.

15 мая прокурор Гаагского суда Карим Хан сообщил, что для расследования военных преступлений России в Украину приедут 42 следователя Международного уголовного суда.

15 июня в Харькове генпрокурор Ирина Венедиктова и прокурор Гаагского суда Карим Хан осмотрели обстрелянные россиянами Северную Салтовку.

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