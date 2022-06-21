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Главная война с Россией Венедиктова обсудила расследование военных преступлений России со Специальным представителем ЕС по правам человека

Венедиктова обсудила расследование военных преступлений России со Специальным представителем ЕС по правам человека

21 июня, 2022 вторник
00:23
война с Россией

Генеральный прокурор Украины и спецпредставитель Европейского Союза по правам человека Эймон Гилмор обсудили роль Консультативной группы, созданной ЕС, США и Великобританией для расследования военных преступлений РФ в Украине

Об этом Ирина Венедиктова написала в Facebook.

"Спецпредставитель Евросоюза уже побывал на местах совершения военных преступлений РФ в Ирпене и Буче и пообщался с потерпевшими. Обсудили вопросы активного взаимодействия и координации усилий с гражданским обществом", — написала Генпрокурор.

Она сообщила, что обсудила с Эймоном Гилмором роль Atrocity Crimes Advisory Group – Консультативной группы, созданной ЕС, США и Великобританией для Офиса Генпрокурора.

"Практическая экспертная помощь и работа вместе с иностранными коллегами "на земле" - залог эффективности расследований военных преступлений и правосудия на национальном и на международном уровне. Наш нынешний результат - 118 подозреваемых и уже 6 приговоров, стал возможен благодаря тому, что мы были не одни на юридическом фронте", — считает Ирина Венедиктова.

Спецпредставитель ЕС по правам человека поздравил ратификацию Украиной Стамбульской конвенции, — сообщила Генпрокурор Украины.

  • 17 июня Reuters сообщил, что Комиссии ООН по расследованию военных преступлений, совершенных в Украине во время российского вторжения, пока не удалось "установить контакт" с Россией.
  • 17 июня эксомбудсмен Людмила Денисова в эфире Эспрессо рассказала, что отвечать за военные преступления в Украине будут не только Путин и его окружение, но и ряд чиновников РФ, принимавших решение о депортациях и насилиях в отношении украинцев.
  • 15 мая прокурор Гаагского суда Карим Хан сообщил, что для расследования военных преступлений России в Украину приедут 42 следователя Международного уголовного суда.
  • 15 июня в Харькове генпрокурор Ирина Венедиктова и прокурор Гаагского суда Карим Хан осмотрели обстрелянные россиянами Северную Салтовку.

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Ирина Венедиктова
воєнні злочини Росії
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