Венедиктова: о завершении следствия по покушению на Шефира говорить преждевременно

Об этом пишет Укринформ.



"Поскольку следственные действия продолжаются, сегодня об этом говорить рано, потому что все три органа досудебного расследования имеют свою стратегию следственных действий", - сообщила Ирина Венедиктова.



По словам генпрокурора, органы досудебного расследования пытаются быть быстрыми и эффективными не только в вопросе экспертиз и допросов, они двигаются дальше и по оперативным наработкам.

Напомним, 22 сентября 2021 возле села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского, в прошлом сценариста и продюсера студии "Квартал 95", выходца из Кривого Рога Сергея Шефира. Авто Шефира не бронированное. Услугами охраны он не воспользовался.

Нацполиция рассматривала три основные версии покушения на Шефира.

Тогда Ирина Венедиктова заявила, что следствие рассматривает две основные версии покушения на Сергея Шефира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb