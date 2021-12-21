"Венедиктова не подписала, в тексте ошибки": нардеп Цымбалюк заявил, что у подозрения Порошенко нет никакой перспективы

Об этом он заявил в эфире "Содержимое с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"Дело не имеет никакой перспективы по определенным признакам. Первое – подозрение не подписала генпрокурор Венедиктова. Я считаю, ей честь и хвала – она не взяла на себя такую ответственность подписать это подозрение. Это первый признак того, что все не так нормально. Это говорит , что она юрист", - сказал Цымбалюк.



Он сказал, что еще один признак есть в тексте подозрения.



"Следующая вещь – когда я прочитал в одном из изданий текст подозрения. Там тоже допущено несколько ошибок. Одна из них, что президент Порошенко провел в 2021 году заседание СНБО. Они его готовили несколько месяцев, проверяли в ОП юристы. Я не понимаю, почему это так сделано. Все это, сам факт вручения подозрения. Все это переводится в публичную плоскость не ради результата, а ради процесса. То, что опубликованы пленки, по которым мы не знаем результатов экспертизы, то пока мы слышали голос, похожий на другого фигуранта" , – подытожил нардеп.

Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук подозревается в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн грн.

СБУ вручила подозрение по этому делу экс-министру энергетики Демчишину. По версии СБУ, он заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО по поставке угля на общую сумму более 3 млрд грн. В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн.

Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу. Его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Порошенко находится за границей и планирует вернуться в Украину в первой половине января. Таким образом он не придет на допрос в ГБР.