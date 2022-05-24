Венедиктова не исключила возможности обмена первого осужденного российского военного в Украине

Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

“У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Я тогда говорила, что его могут обменять после приговоров судов. Да, технически это возможно”, - сказала Венедиктова.

Она заявила, что не хочет "заходить в процессы обмена, потому что это политика и дипломатия".