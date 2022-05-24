Венедиктова не исключила возможности обмена первого осужденного российского военного в Украине
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не исключила, что военного РФ Вадима Шишимарина, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство мирного украинца, могут обменять
Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.
“У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Я тогда говорила, что его могут обменять после приговоров судов. Да, технически это возможно”, - сказала Венедиктова.
Она заявила, что не хочет "заходить в процессы обмена, потому что это политика и дипломатия".
- Прокуроры и СБУ собрали достаточно доказательств причастности Шишимарина к нарушению законов и обычаев войны и умышленному убийству. Первое заседание суда по делу Шишимарина, на котором было решено, что процесс будет проходить в открытом режиме, состоялось 13 мая.
- Заседание 19 мая завершилось просьбой прокуроров пожизненного заключения для российского оккупанта. Во время суда россиянин признал свою вину, покаялся и извинился перед женой погибшего. Она отметила, что не будет против, если обвиняемого обменяют на украинских военных из Азовстали.
- 23 мая Шишимарина приговорили к пожизненному заключению .
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