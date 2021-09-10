Венедиктова назвала примерные сроки оглашения приговора по делу МН17
Суд по делу про сбитие малазийского боинга в небе над Донбассом завершится в следующем году
Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в эфире одного из телеканалов, передает Цензор.НЕТ .
"Что касается сроков. Прокуроры в ноябре этого года скажут свою заключительную речь. Судьи уже поставили график, когда они могут вынести этот приговор. Это может быть либо сентябрь 2022, или ноябрь 2022 года, или декабрь 2022", - заявила Венедиктова.
Справка
Пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на временно оккупированной русскими части Донецкой области Украины 17 июля 2014.
Погибли 283 пассажиров и 15 членов экипажа.
Международная совместная следственная группа, в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО Вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курске.
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