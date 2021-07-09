Венедиктова назвала главную задачу ОГП по делу о госизмене Медведчука и прокомментировала его домашний арест

Об этом заявила генеральный прокурорка Ирина Венедиктова, передает Интерфакс-Украина.

"Задача прокуратуры и моя в этом деле - закончить досудебное расследование, предоставить материалы для ознакомления защиты и зайти в суд с обвинительным актом", - заявила Венедиктова.



Она прокомментировала решение суда о продлении домашнего ареста Медведчуку.

"Это позиция суда. Мы ее уважаем. Мы относимся к этому так же, как и относились два месяца назад (когда Медведчука впервые отправили на домашний арест, - ред)", - подытожила генпрокурор.