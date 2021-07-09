Венедиктова назвала главную задачу ОГП по делу о госизмене Медведчука и прокомментировала его домашний арест
Главной задачей для Офиса генпрокуратуры по делу о госизмене лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука является завершение расследования и передача дела в суд
Об этом заявила генеральный прокурорка Ирина Венедиктова, передает Интерфакс-Украина.
"Задача прокуратуры и моя в этом деле - закончить досудебное расследование, предоставить материалы для ознакомления защиты и зайти в суд с обвинительным актом", - заявила Венедиктова.
Она прокомментировала решение суда о продлении домашнего ареста Медведчуку.
"Это позиция суда. Мы ее уважаем. Мы относимся к этому так же, как и относились два месяца назад (когда Медведчука впервые отправили на домашний арест, - ред)", - подытожила генпрокурор.
- Напомним, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене и покушении на хищение ресурсов в Крыму двум народным депутатам Украины Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
- 12 мая Медведчук пришел для вручения ему подозрения в Офис генпрокурора.
- Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.
- 21 мая Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение о круглосуточном домашнем аресте Виктора Медведчука.
- 7 июля суд продлил расследование дела Медведчука на полгода - до 11 ноября.
- 9 июля Медведчуку продолжили домашний арест до 7 сентября.
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