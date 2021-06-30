Венедиктова назначила юриста, который работал с Медведчуком, руководителем департамента, расследующего дело "Украинского выбора"

Приказ опубликован 29 июня на сайте Офиса генпрокурора, передает Бабель

Якубовский стал руководить Департаментом надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершившенных в условиях вооруженного конфликта.



Он занимается расследованием преступлений, посягающих на основы национальной безопасности Украины, и преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.



Департамент также расследует дело об ОО "Украинский выбор" Виктора Медведчука, с которой работал Якубовский.



Активисты отмечают, что Якубовский был сотрудником и однопартийцем Виктора Медведчука в 2012-2013 годах, а его номер, указанный на сайте Союза адвокатов, был таким же, как и у центрального офиса "Украинского выбора".

Напомним, 25 марта стало известно, что следователи СБУ подозревают участников ОО "Украинский выбор" в содействии в 2014 году оккупации Крыма Россией.

Прокуроры сообщили о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор".