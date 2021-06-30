Венедиктова назначила юриста, который работал с Медведчуком, руководителем департамента, расследующего дело "Украинского выбора"
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова передала руководство Департаментом надзора в процессах о преступлениях, которые совершили в условиях вооруженного конфликта, Максиму Якубовскому, которого связывают с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком
Приказ опубликован 29 июня на сайте Офиса генпрокурора, передает Бабель
Якубовский стал руководить Департаментом надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершившенных в условиях вооруженного конфликта.
Он занимается расследованием преступлений, посягающих на основы национальной безопасности Украины, и преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.
Департамент также расследует дело об ОО "Украинский выбор" Виктора Медведчука, с которой работал Якубовский.
Активисты отмечают, что Якубовский был сотрудником и однопартийцем Виктора Медведчука в 2012-2013 годах, а его номер, указанный на сайте Союза адвокатов, был таким же, как и у центрального офиса "Украинского выбора".
- Напомним, 25 марта стало известно, что следователи СБУ подозревают участников ОО "Украинский выбор" в содействии в 2014 году оккупации Крыма Россией.
- Прокуроры сообщили о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор".
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